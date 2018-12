Habló la madre del adolescente que se suicidó tras falsa denuncia de violación [VIDEO]

Un mensaje a la reflexión, buscando una sociedad que proteja y no exponga la vida de los jóvenes, fue el que dio Silvina Muñoz, la madre de Agustín, el joven que se suicidó en Argentina debido a una falsa acusación por parte de una amiga, quien en las redes sociales publicó que había abusado de ella. Video ya tiene miles de reproducciones en Youtube.

Agustín, que justamente era un defensor de las causas en favor de las mujeres víctimas de abuso sexual , y participaba del #MeToo, en una de las manifestaciones convocadas por el grupo “Mira cómo nos ponemos” a raíz de la presunta violación contra la actriz Thelma Fardín, se vio involucrado en una acusación de abuso por parte de su amiga Any.

Y aunque luego la joven se disculpó con Agustín, él cayó en una profunda depresión al ser expuesto en las redes sociales, lo que lo llevó al suicidio. Es por eso que Silvina, su ladre, decidió colgar en Youtube un sentido mensaje que busca que la sociedad argentina mejore y no haya más casos como el de su hijo.

“Somos los padres de Agustín Muñoz, es de público conocimiento que él se quitó la vida hace una semana. Este mensaje es para pedir a la comunidad, a la sociedad, a los adultos, que dejemos de exponer a nuestros chicos, que dejemos de utilizarlos como armas cuando ellos están vulnerables, si queremos construir una sociedad, tenemos que construir adultos con herramientas para subsistir en este mundo”, empieza diciendo de la madre.

“Agustín ya no está, fue una decisión drástica que tomó, no recibió la contención suficiente desde la sociedad a raíz de esta situación, y yo como representante de mi hijo, pido echarnos en contra de la lucha real y firme de las víctimas de abuso, de falta de justicia, pido que se tome conciencia de que estamos jugando con algo muy delicado, exponiendo a nuestros jóvenes”

“Estamos juzgando a los jóvenes cuando nosotros somos responsables como adultos de la sociedad que estamos construyendo. No veo contención para las víctimas reales, se los invita a contar su historia para que puedan buscar su historia o encontrarla de una manera rápida, que tengan el coraje de hablar y de enfrentarse a una realidad, pero después esa realidad queda tirada en la plaza”

“No hay contención, no hay fundaciones, no hay ningún tipo de herramienta que los oriente y los ayude una vez que ellos abren esa puerta, una vez que ellos abran esa verdad, muere ahí. Mi hijo fue una víctima de toda esa desidia social que tenemos como ciudadanos, como adultos”.

“Acá estamos acompañados de jóvenes que piden desde el silencio, desde su compañía, que se acabe esta persecución, estos escraches que no sirven. El perseguir a una persona que se equivocó como es Any, la amiga de Agustín, porque Agustín tuvo la nobleza de perdonarla. Entonces en nombre de los jóvenes, y en especial de los amigos de Agustín, yo como madre, y acompañada de su papá, le pido que cuidemos a nuestros chicos”

“Debemos cuidar a nuestros chicos porque no puede haber un Agustín más, tomemos conciencia como adultos y que los chicos se sientan protegidos por nosotros. No tengo más palabras que pedir justicias para las víctimas, pero también pedir respeto por los menores de edad, y que no existan listas negras de chicos que van condenados a morir. Gracias.”, finaliza el conmovedor mensaje.