Incendio por explosión de transformador vuelve azul el cielo de Nueva York

Investigan la causa. El Departamento de Policía de Nueva York está averiguando la explosión de transformador en Con Edison en Queens, así lo informó el departamento de policía a través de un tuit.

Según un vocero de la planta de energía a CNN, el accidente se produjo porque "un par de trasformadores se desconectaron" en la en la intersección de 20th Avenue y 32nd Street en Astoria, Queens, Bob McGee. El Departamento de Policía afirmó que el incidente en "la planta de Con Ed en Queens está bajo control y no hay heridos en este momento".

Debido a las explosiones la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey comunicó el cierre del aeropuerto de La Guardia como medida de precaución para ejecutar una "inspección del aeropuerto".

En consecuencia del incidente, el cielo de la ciudad se iluminó de azul por unos instantes. Los usuarios de la red social Twitter ante su asombro compartieron el hecho, mira aquí los videos.

This was the sky in Astoria tonight. Lights rapidly flickered on and off. Then an icy blue sky. LOTS of sirens going off right now. pic.twitter.com/eTdmfwH5og