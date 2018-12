Trump sobre retirada en Siria: “debería ser el héroe más popular de América”

Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas del país de Siria. Esa había sido una de las promesas de Donald Trump durante su campaña política. Sin embargo, el mandatario norteamericano recibió críticas de propios y extraños de manera verbal y en forma de renuncias.

Donald Trump expresó su desconcierto por la reacción que obtuvo tras anunciar la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos. Alrededor de 2000 soldados que se encuentran en Siria serían replegados. El anuncio ocasionó la renuncia del jefe del Pentágono, Jimm Mattis.

“Si alguien menos tu presidente favorito, Donald J. Trump, anuncia que, después de diezmar a EIIL en Siria, íbamos a traer a nuestras tropas de vuelta a casa (felices y saludables), esa persona sería el héroe más popular en América”, reflexionó el mandatario de Estados Unidos. “Conmigo, golpea duro en vez de los medios de noticias falsos. ¡Loco!”, comentó el presidente norteamericano en su Twitter oficial.

Asimismo, también se refirió sobre la salida de Jimm Mattis. “Cuando el presidente Obama despidió a Jim Mattis, le di una segunda oportunidad. Algunos pensaron que no debía”, contó Donald Trump. Sobre el respaldo a los países que apoyan a Estados Unidos, que el exjefe del Pentágono mencionó como razón para irse, apuntó que priorizaba los intereses de su país. “Los aliados son muy importantes, pero no cuando se aprovechan de los Estados Unidos”, puntualizó.

Donald Trump anunció además, su comunicación con el presidente de Turquía sobre su ocupación en Siria, para llevar a cabo “la retirada lenta y altamente coordinada de las tropas estadounidenses de la zona”, que “después de muchos años vienen a casa”, finalizó.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.