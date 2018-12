Madre intentó matar a su expareja, hija de 14 años pidió ayuda a la policía pero ella la mató de un disparo en la cabeza

Estados Unidos. Tras acusarlo de “arruinar su vida”, Svetlana Laurel sacó un arma e intentó matar al padre de sus hijos. Este martes 18 de diciembre ella irrumpió en la casa de su expareja, amordazó a su hijo de 12 años e intentó matarlo, pero su hija adolescente intervino en la escena e intentó pedir ayuda a la policía sin éxito, ya que antes de que ella pueda explicar la situación su madre le mató de un disparo en la cabeza.

Eran cerca de las 20:30 horas cuando la menor tomó el teléfono y llamó a los servicios de urgencias para pedir ayuda. Sin embargo, antes de que pueda explicar qué sucedía con sus padres, el operador al otro lado de la línea escuchó un grito de mujer que decía “llamaste al 911” y luego algo sobre “volar la cabeza”.

Los datos de la investigación revelan que Svetlana Laurel llegó a casa de su expareja con mentiras, ya que señaló que deseaba entregar un regalo de Navidad para su hijo de 12 años. El niño, emocionado, dejó que ella ingrese a su casa, pero ella lo amordazó y amenazó con utilizar la pistola eléctrica que llevaba en contra suya.

Minutos más tardes llegó Michael Gulizia, su expareja, junto a la niña de 14 años. Inmediatamente, la mujer arremetió contra su expareja y lo atacó con la pistola eléctrica hasta dejarlo aturdido.

La niña corrió hacia el segundo nivel de la casa e intentó llamar al 911. La madre corrió tras ella dejando a Michael Gulizia tirado en el piso, desde donde el padre oyó un solitario disparo. Tras disparar a su hija bajó de inmediato e intentó matarlo, pero el arma no funcionó, según informa Komo News.

Michael Gulizia reaccionó con rapidez y se abalanzó contra su exesposa, la golpeó contra la pared, logró quitarle el arma y la redujo hasta que la policía llegó a su casa.

El Departamento de Policía de Renton manifestó que Svetlana había perdido recientemente la custodia de sus dos hijos y que la mujer alegaba que los bienes de habían repartido en forma “desproporcionada” tras el divorcio.

Por último, los fiscales indicaron que la mujer le habría dicho a su ex esposo que iba a dispararle porque “le había arruinado la vida”.

Svetlana quedó detenida bajo varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado, y la justicia le negó la libertad bajo fianza.



At approx 8:30 p.m. tonight, Ofcrs were called to a domestic situation in the area of 4700 block of Smithers Ave S. During the incident one of the family members was killed. 1 person is in custody & Detectives are on scene for the investigation. No further details at this time pic.twitter.com/zraMkQ7HAV