Sentenciado por violación torturaba a sus hijos y dio paliza a uno de ellos porque intentó suicidarse

Karl Gettings (56) se encargó de convertir la niñez y la adolescencia de sus hijos en un calvario de torturas, golpes e insultos. Este miércoles la corte de Cardiff Crown, en Reino Unido, oyó los relatos del horrendo maltrato infantil que padecieron los hijos del sentenciado por tres cargos de violación.

Nunca tuvo piedad por el dolor de los menores, ya que cuando uno de ellos intentó suicidarse hastiado por los brutales y recurrentes maltratos él lo golpeó aún más. El niño intentó ahorcarse y él arremetió contra el menor, además de llamarlo “pequeño imbécil egoísta”, según informa el medio británico The sun.

Al oír los testimonios de los hijos de Karl Gettings, la jueza que preside el tribunal que juzga al sádico padre, Tracey Lloyd-Clarke, dijo que eran los "casos más persistentes de crueldad infantil" que haya afrontado en toda su carrera.

Entre los incidentes más impactantes que se halla en el historial de maltratos figura aquella vez cuando Gettings colocó varios cigarrillos en la boca de uno de sus hijos y lo obligó a fumarlos hasta que el niño enfermó.

En otra ocasión despertó, a medianoche, a uno de los menores y le dijo que necesitaba “enseñarle una lección”. Acto seguido, lo llevó hacia un parque y el niño orinó en sus pantalones ante el terror que le causaba la actitud su padre. Lejos de sentir compasión el sujeto lo golpeó en la cara y en el estómago; luego lo abandonó en la calle por unas horas.

Cuando el mismo niño cumplió 16 años Karl Gettings lo llevó hacia una carretera rural y le pidió que eligiera entre ser golpeado o correr frente a su camioneta sin ser atropellado. El adolescente eligió realizar la “prueba de velocidad” mientras su padre aceleraba con intenciones de atropellarlo y golpeaba sus piernas.

Además, golpeaba con el cinturón a sus hijos recurrentemente. Otro de sus hijos narró que cuando él tenía 11 años le ordenó que arreglara el auto de otro hombre en medio de la noche. Obviamente, el menor no pudo cumplir la tarea y cuando comunicó su fracaso a las 3:00 a.m. Gettings lo golpeó salvajemente.

Fue, precisamente, después de este incidente que el pequeño intentó ahorcarse.

Harto de los maltratos, el hijo menor del sujeto llamó a la policía para denunciar a su padre. Completamente fuera de sí, el hombre lo colgó de una ventana del segundo piso mientras lo amenazaba con dejarlo caer.

Hoy, los tres hijos de Karl Gettings son adultos y testificaron en contra de su padre con el fin de obtener justicia.

El primero dijo: "Sufrí abusos físicos y mentales a manos de mi padre. Desde muy temprana edad mi padre me acosó. Fue muy controlador conmigo y con mis hermanos.

“Fue brutal conmigo y me torturó. Me llevó a una vida delictiva y me enviaron a la cárcel; en una ocasión pedí que me enviaran para estar lejos de mi padre”.

“Mi ciclo de vida se vio afectado por la forma en que me trataron y siempre tendrá un impacto en mí. Recuerdo que él me golpeó y me mojé y me dio un ojo morado y si me porté mal me lo recordó y amenazó con hacerlo". otra vez. Todavía tengo flashbacks de que él me golpeó”.

Luego añadió: “Mi padre siempre me dijo que me odiaba y que no valía nada. Me dijo que debería estar muerto y que era un desperdicio de ser humano y dijo que deseaba nunca haber tenido hijos”.

La segunda víctima reveló: “Desde muy joven, como resultado del tratamiento de Karl, me he sentido inútil y que mi vida no le importaba a nadie. Me quitó la infancia”.

El sujeto ya enfrentaba una sentencia de 18 años de prisión por los cargos de violación. Y le añadieron seis años de prisión por los cargos de crueldad infantil.

Tras emitir su fallo, la jueza Tracey Lloyd-Clarke declaró: “Hubo violencia sádica desde la infancia y es bastante claro que las cicatrices mentales que quedan del comportamiento de este acusado durarán por el resto de sus vidas. Fueron maltratados por este acusado y educados para considerar la violencia como algo natural, y fueron entrenados virtualmente por el acusado para utilizar la violencia en la vida cotidiana”.

“Lo que hizo el acusado al golpear y controlar a los niños fue, en mi opinión, las acciones de un bruto y un cobarde.Estos tres jóvenes se han convertido en mejores hombres y mejores padres que este acusado”, declaró.



Fuente: The sun