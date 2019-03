Gobierno de Maduro dice que sí fue invitado, Bolsonaro afirma que no

El gobierno venezolano aseguró este domingo que el presidente Nicolás Maduro sí fue invitado a la investidura del derechista Jair Bolsonaro, desmintiendo al futuro canciller de Brasil, Ernesto Araujo.

"Aquí pueden leer las dos notas diplomáticas oficiales enviadas por las autoridades brasileñas invitando al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro a asistir a la toma de posesión de Jair Bolsonaro", tuiteó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Más temprano, el futuro ministro brasileño había publicado en su cuenta: "por respeto al pueblo venezolano, no invitamos a Nicolás Maduro a la investidura del presidente Bolsonaro" del 1° de enero en Brasilia.

En su respuesta, Arreaza publicó copias de dos notas de invitación atribuidas al gobierno de Brasil.

El funcionario compartió además un escrito enviado por Venezuela -con fecha de 12 de diciembre- en la que se descarta la asistencia de Maduro, quien jurará para un segundo período el 10 de enero tras cuestionados comicios.

"El Gobierno Socialista, Revolucionario y Libre de Venezuela no asistirá jamás a la toma de posesión de un presidente que es expresión de la intolerancia, del fascismo y de la entrega a intereses contrarios a la integración latinoamericana y caribeña", reseña el documento.

Bolsonaro: Los que "violan libertades" no irán a investidura

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que "regímenes que violan libertades de sus pueblos" no estarán en su investidura, después de que su equipo anunciase que no invitó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



"Naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro Gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones, no estarán en la investidura", afirmó en el gobernante electo en sus redes sociales.



Bolsonaro, líder de la emergente extrema derecha en Brasil, reaccionó así a partir de la polémica generada después de que el futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, anunciase vía Twitter, que Maduro no fue invitado a la investidura presidencial.



"No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela", señaló el próximo jefe de la diplomacia brasileña.

En la misma línea, Bolsonaro, capitán de la reserva en el Ejército y anticomunista declarado, remarcó que "defienden y respetan verdaderamente la democracia".

"No hay lugar para Maduro"

Araujo había afirmado que "no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los países del mundo deberían dejar de apoyarlo y unirse para liberar Venezuela".

Tradicionalmente, los jefes de Estado sudamericanos son invitados a la investidura de los presidentes brasileños.

Un día después de su victoria, Bolsonaro descartó cualquier eventual intervención militar en Venezuela a pesar de las "serias dificultades" causadas por la "dictadura" de Maduro.

Brasil, al igual que los demás países de la región, ha recibido importantes contingentes de migrantes. La ONU cifra en 2,3 millones los venezolanos que han salido en los últimos dos años huyendo de la decable económica.

El intercambio de este domingo se produce luego de que Maduro, sometido a una fuerte presión internacional, denunciara el miércoles un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo e incluso asesinarlo, que involucra a los gobiernos de los vecinos Brasil y Colombia. AFP y EFE