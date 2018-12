Accidentes y tráfico: ‘lluvia’ de billetes desató caos en concurrida avenida [VIDEO]

¿Crees que el dinero cae del cielo? Esta frase popular se convirtió en realidad cuando cientos de dólares volaron sobre los conductores de una autopista de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Inmediatamente, ellos dejaron el volante y se lanzaron a recoger el dinero por lo que se desencadenó al menos dos accidentes, según registra video de YouTube.

La inusual ‘lluvia de dinero’ se originó cuando un camión blindado de la empresa de seguridad Brink's presentó una falla que permitió la ‘fuga’ del dinero.

El video que se difundió a través de YouTube muestra cómo un hombre uniformado corre entre los autos, en un intento por atrapar la mayor cantidad de dólares posible. Cuando los demás conductores notan el por qué de su frenética actitud imitan su comportamiento, de inmediato.

“Las personas se pusieron un poco locas cuando vieron el dinero", declaró Danielle Shah, de 29 años, quien vio el incidente desde el autobús donde iba rumbo a Nueva York. “Parecía que a la gente que salió de su auto simplemente no le importaba. Estacionaron en medio de la autopista", indicó.

Según el reporte policial, las escenas que muestra video de YouTube ocurrieron el jueves 13 cerca de las 8:30, en East Rutherford, cerca del Estadio MetLife. Además, a través de su cuenta de Twitter, la policía de Rutherford hizo un llamado para que las personas devuelvan el dinero que recogieron de la autopista.

We have had several individuals contact ERPD & return money in this case. We would like to advise people if they have any money connected to this incident to contact ERPD at 201-438-0165 to make arrangements for its return with no charges filed.