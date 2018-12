Mauricio Macri se pronunció por denuncia de violación sexual contra actor argentino

Luego de la acusación por violación sexual al actor argentino Juan Darthés, por parte de Thelma Fardín, también actriz, el presidente Mauricio Macri, se pronunció a través de la red social de Twitter.

Macri informó que se eliminará una publicación de Juan Darthés en el que habla sobre la violencia de género.

“Por respeto a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte”, escribió el mandatario argentino en la red social.

"El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", agregó Macri.

Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018

Darthés, un famoso actor de series televisivas en Argentina, participó en el año 2016 de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social, en el que junto a otros colegas pedían a las víctimas de violencia de género que denuncien este tipo de delitos.

En una conferencia junto a una multitud de actrices argentinas y medios de comunicación, Thelma Fardín presentó una denuncia en Nicaragua contra Darthés, al que acusa de haberla violado en el año 2009 con tenía 16 años y estaban de gira en ese país con la novela “Patito Feo”.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín en un video presentado en la rueda de prensa.

Ante la conmoción en Argentina, Juan Darthés, el acusado, se pronunció a través de Twitter en donde decía que “era una locura”.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

El abogado de Darthés, Fernando Burlando, dijo que que el actor “debería estar a derecho inmediatamente y presentarse ante la fiscalía de Nicaragua porque no es algo menor” la denuncia en su contra.

Mira el video de la acusación de Thelma Fardín contra Juan Darthés junto a varias actrices argentina: