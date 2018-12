NASA encuentra señales de agua en asteroide que respondería grandes interrogantes

Hace una semana la sonda espacial OSIRIS-REx, enviada por la NASA, detectó indicios de agua en la superficie del asteroide Bennu el es considerado potencialmente peligroso para la Tierra.

Este gran descubrimiento podría significar la ayuda para los estudios que hablan sobre el origen de la vida en nuestro planeta, afirmaron los científicos de la agencia espacial norteamericana.

"Información recientemente analizada procedente de la misión del Explorador de Orígenes, Interpretación Espectral, Identificación de Recursos y Seguridad de Regolitos (Osiris-Rex, por sus siglas en inglés) ha revelado la presencia de agua en la arcilla que conforma su objetivo científico, el asteroide Bennu", indicó la NASA en un comunicado oficial.

OSIRIS-REx, estuvo la semana pasada a unos 19 kilómetros de distancia del asteroide Bennu, halló rastros de moléculas, las cuales contienen átomos enlazados de hidróxido e hidrógeno. Estos tienen como nombre hidroxilos.

Just what shape is asteroid #Bennu? Now we know, thanks to our @OSIRISREx mission. This new shape model was created from images taken by the spacecraft's PolyCam camera during approach toward Bennu. It shows features as small as six meters: https://t.co/HnK1yoaXN4 #AGU18 pic.twitter.com/XaYuiI0UWY