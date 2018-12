Trump arremete contra exsecretario Tillerson: "Era tonto como la roca"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ser noticia por sus expresiones, luego que reconociera la labor del secretario de Estado, Mike Pompeo, y criticar duramente a su predecesor, Rex Tillerson, quien había señalado anteriormente que el mandatario norteamericano es “indisciplinado”.

A través de su cuenta de Twitter, Trump señaló que no tenía la “capacidad mental” que se requería para el cargo.

“Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria”, indicó Donald Trump.

Añadió que Tillerson “era tonto como la roca y no podía deshacerme de él lo suficientemente rápido. Era perezoso como el infierno”, asegurando que “ahora es un juego completamente nuevo. ¡Hay un gran espíritu en el departamento de Estado!”.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!