Muere expresidente de Colombia Belisario Betancur a sus 95 años

El expresidente de Colombia Belisario Betancur (1982-1986) falleció hoy a la edad de 95 años en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde estaba ingresado desde ayer por un problema renal, informó el centro médico.



"La dirección médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá informa el fallecimiento del señor expresidente de la República de Colombia, Belisario Betancur Cuartas el 7 de diciembre de 2018 a las 14.32 horas", expresó el centro médico en un breve comunicado.

Betancur, que formó parte del Partido Conservador, fue sometido ayer a chequeos médicos en la Santa Fe tras ser internado por un problema renal que padecía desde hace varios meses.



Anteriormente, la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de su mismo partido, adelantó ayer su muerte con un mensaje de Twitter que tuvo que desdecir minutos después.

Lamento mucho haber recibido una información equivocada que dio lugar a mí nota de pésame.. Me alegra saber que el presidente Belisario Betancourt sigue vivo. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de diciembre de 2018

He borrado el trino derivado de una información equivocada que me pasaron durante una reunión. Todos los colombianos y los demócratas del mundo , nos alegramos de saber que el presidente Betancourt está vivo. Lo necesitamos. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de diciembre de 2018



El expresidente Belisario Betancur, nacido el 4 de febrero de 1923 en Amagá, en el departamento de Antioquia (noroeste), fue el primer mandatario colombiano en intentar poner en marcha un proceso de paz con los grupos guerrilleros que operaban en el país.



Fue así como inició diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensa Obrera (ADO).



Sin embargo, Betancur no tuvo el éxito esperado por diversas razones y su mandato fue marcado por la toma del Palacio de Justicia de Colombia por un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985 y la posterior retoma militar a sangre y fuego que concluyó al día siguiente y dejó, entre los 94 fallecidos, a once magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



En ese mismo mes tuvo lugar la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, que produjo una avalancha que borró de mapa el municipio de Armero, en el centro del país, y dejó aproximadamente 25.000 muertos.



Betancur también es recordado por no autorizar la realización del Mundial de Fútbol de 1986, disputado finalmente en México, porque consideraba que el país no podía cumplir con las exigencias de la FIFA y prefería invertir ese dinero en obras de mayor utilidad.



Amigo de España, una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado 13 de noviembre cuando asistió al acto de entrega de las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica en la embajada en Bogotá a los escritores Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad Faciolince.



En la ceremonia y aunque tomó la palabra, su estado de salud no permitió a Betancur levantarse de una silla de ruedas.

El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó la muerte de Belisario Betancur: "Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".

Lamento profundamente la muerte de un gran amigo, un gran colombiano, el ex presidente Belisario Betancur. Su legado en la política, en nuestra historia, en la cultura es ejemplo para todas las generaciones futuras. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. — Iván Duque (@IvanDuque) 7 de diciembre de 2018

Mientras que el actual expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que, el país recordará por siempre a Belisario Betancur.