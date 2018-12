Reconstruyen en 4 días carretera que quedó devastada tras terremoto en Alaska

En Estados Unidos reconstruir una carretera devastada por un terremoto de 7 grados nunca fue tan rápido, pues así lo demostró el estado de Alaska que en solo 4 días reparó un enorme agujero que se produjo en la pista que conecta al aeropuerto internacional con la avenida Minnesota Drive, en Anchorage.

En una imagen que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales se pudo notar que la magnitud de este movimiento telúrico fue tanto que un auto quedó atrapado por encima de los escombros.

Luego del fuerte sismo las réplicas no han dejado de sentirse y hasta el momento se han registrado 18 movimientos más. Además, las bajas temperaturas se convirtieron en una dificultad para las autoridades de Alaska que hacen todos los esfuerzos por no parar la marcha y seguir reparando los estragos que quedaron.

“Pavimentar en el invierno no es ideal, pero tampoco es imposible”, escribió a través de su cuenta de Twitter el Departamento de Transportes y Servicios Públicos de Alaska. “Vamos a añadir productos químicos al asfalto para bajar la temperatura en la que se puede compactar”, explicaron de manera oficial.

Paving in the winter isn't ideal, but it's also not impossible. Check out the replies to this post to see what we're doing to make sure repairs to quake-damaged asphalt are properly compacted before they get too cold. pic.twitter.com/BpPBKMbv9S