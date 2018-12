Desapareció el científico que modificó genes de bebés para hacerlas inmunes al VIH

¿Detenido o desaparecido? Desconocen el paradero del científico chino He Jiankui desde que afirmara que fue capaz de crear a los primeros bebés del mundo modificados genéticamente para hacerlos inmunes al VIH. Así, desde el miércoles 28 de noviembre China no tiene noticias de la ubicación del llamado “Frankestein chino”, según reporta South China Morning Post.

A pesar de las especulaciones de su detención en el campus de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, ubicada en Shenzhen (Cantón, China); la institución académica rechazó que su exempleado se halle retenido en sus instalaciones.

“En este momento, ninguna información es precisa salvo la de los canales oficiales”, afirmó una portavoz de la universidad. La representante se negó a dar más detalles al respecto y aseguró de que cuando dispongan de nueva información, la actualizarán a través de sus “canales oficiales”.

Estas declaraciones se emitieron porque ciertos medios de comunicación informaron que el presidente de la referida universidad, Chen Shiyi, hizo que el genetista regresase a Shenzhen para que pueda ser puesto bajo arresto domiciliario en el campus.

#China el genetista de la controversia #HeJiankui dice en un Congreso en Hong Kong que hubiese modificado genéticamente a su propio hijo si fuese el primero en nacer así. Está denunciado por policia al asegurar que creó a unas gemelas mutando su genoma pic.twitter.com/sKKYMQmOSP — Mavi Doñate (@mavidonate) 28 de noviembre de 2018

China rechazó experimento de modificación genética en bebés

El paradero de He Jiankui es desconocido tras la presentación de su cuestionable experimento en la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano, que tuvo lugar en Hong Kong el miércoles pasado.

Su investigación fue condenada por los funcionarios de salud de China. Y el caso también se halla bajo la lupa del Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, que ha ordenado al científico detener todas sus investigaciones.

¿Revolución científica o violación de la ética? Rechazo mundial de experimento en humanos

Para la universidad donde trabajó He Jiankui la respuesta es clara, puesto que el centro educativo se distanció del trabajo de He y reveló que la institución no disponía de información sobre la modificación genética de los embriones humanos. Además, informaron que el científico chino disfruta de un permiso no remunerado desde febrero de este año hasta 2021, por lo que no ejercía sus labores como docente.

Asimismo, el centro educativo calificó el proyecto de He Jiankui como una "grave violación de la ética y los estándares académicos". Mientras que la comunidad científica internacional se unió bajo la consigna del rechazo al experimento de la modificación genética de las gemelas. Así, calificaron el hecho de “monstruoso, irresponsable, poco ético y peligroso”.