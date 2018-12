Más de 100 promesas hizo López Obrador

La plaza más grande de América Latina se convirtió en un cañón de optimismo que dispara confeti al continente.

Una poderosa sensación de optimismo y amor propio se apoderó del corazón de una capital que hiperventiló la noche del sábado con la irrupción de un estímulo de 65 años y pelo blanco que arrastra los pies al caminar, pero que llenó la plaza de familias, universitarios y maestros que creen que “es posible alcanzar lo que se desea”. Durante casi dos horas, Andrés López Obrador leyó 100 propuestas, que incluían el aumento a las pensiones, la creación de 100 universidades, grandes obras públicas y sus planes de austeridad. Entre otras novedades, desde el lunes “todos los contratos públicos que se firmen estarán supervisados por la ONU”, alardeó en señal de transparencia.

La mayoría de quienes escuchaban creía formar parte de una página de la historia en la que se escucharon frases como: “vamos a tener un sistema de salud como el de los países nórdicos” o “el cambio de México será ordenado pero profundo y radical”. Otras más peculiares anunciaron que “los funcionarios no estacionarán en lugares prohibidos” o que, “se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas a partir de ahora”.

López Obrador estuvo donde más cómodo se siente, en la plaza pública, y se retrató en cada frase como un fenómeno puramente mexicano salido de una madre católica y un poeta que escribió sobre los hermosos paisajes de Tabasco y lo impulsó a la lucha. Su ideario político se forjó en el idealismo tropical y la política real de la Ciudad de México, de donde fue alcalde.

En los últimos años, el hombre que anuncia la llegada de una transformación similar a la Independencia, la Reforma o la Revolución ha recorrido los más de 2.500 municipios del país y este sábado recogió una cosecha que florece junto a los afectos.

Millones de personas se sienten identificados con un presidente que utiliza refranes de abuelo, que vivirá en su casa, que no quiere escolta y hace promesas, aparentemente, muy simples: “No mentir, no robar y no traicionar”.

Lo más aplaudido por las miles de personas que lo escucharon fue “el fin de la pensión para los expresidentes”, “recuperar el petróleo como hizo el general Cárdenas” o “investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, clamó con el bastón de mando indígena en la mano. Tres amigos, estudiantes de biología de la UNAM, aplaudieron su promesa de que no habrá fracking, ni semillas transgénicas.

Cuando terminó de hablar, empezó una fiesta popular con música y poesía. Pocos eran capaces de recordar algunos de los cien puntos detallados pero en al aire sobrevolaba la sensación de estar participando en una aventura más ambiciosa hacia “un México nuevo, más democrático y equitativo”.

EJÉRCITO Y EL CRIMEN

Ya el domingo López Obrador confirmó que el ejército continuará en la lucha contra el crimen y reiteró la creación de una guardia nacional, anuncio que trajo críticas por parte de organizaciones civiles.

"Estamos planteando que se reforme la Constitución para que el Ejército y la Marina puedan ayudarnos en labores de seguridad pública. Unir la policía militar, la policía naval, la policía federal y conformar la Guardia Nacional", dijo.

"Ahora el pueblo de México necesita de sus fuerzas armadas para atender este problema grave de inseguridad y violencia", agregó.

López Obrador reiteró que la Guardia Nacional estará conformada por elementos de la policía militar, la policía naval y la policía federal, para posteriormente hacer un reclutamiento. Esa fuerza será coordinada por el ejército, una decisión que fue criticada por defensores de derechos humanos. El colectivo Seguridad sin Guerra, conformado por varias organizaciones, dijo que la seguridad pública "debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares".

NO AL AVIÓN PRESIDENCIAL

El gobierno anunció la venta del avión presidencial del país, que usó por última vez el expresidente Enrique Peña Nieto en su viaje a la reunión del G20 en Argentina.

Jorge Mendoza, director de Banobras, banco de desarrollo del gobierno, afirmó que la aeronave abandonará México el lunes para ser resguardada en un aeropuerto de San Bernardino, California, donde Boeing le dará mantenimiento y esperará comprador.

La aeronave costó poco más de 218 millones de dólares y lleva el nombre del héroe José María Morelos.❧