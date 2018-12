Hombre que abusó de adolescente podría tener contacto con el hijo producto de violación

Sammy Woodhouse fue víctima de violación sexual por parte del depravado Arshid Hussain cuando aún era adolescente. Como consecuencia ella quedó embarazada; desde entonces se ha hecho cargo de su hijo y se ha convertido en una visible figura que busca ayudar a mujeres y niñas que sufren este tipo de vejamen. Sin embargo, ahora un juez en el Reino Unido puede permitir que el abusador pueda tener contacto con su niño.

La madre hizo pública su historia a través de cuenta de Twitter donde cuenta los detalles del caso. “Esta historia es en realidad sobre mí, sobre mi hijo y sobre el hombre que me violó(...) Y el hecho de que el Consejo de Rotherham le haya ofrecido solicitar derechos de paternidad sobre mi hijo, aunque (fue) probado en un tribunal de justicia (que) fue sentenciado a 35 años, que era un peligro para mí y para otros niños", se puede escuchar en el video.

De acuerdo a información del diario londinense The Times, la decisión tomada por dicho consejo se debió a que se estaba buscando un cuidado alternativo para el hijo de Woodhouse, ya que ella indicó que le era difícil atender todas las necesidades del menor, quien presenta problemas de salud.

El citado medio refirió que, de acuerdo a ley, ante este escenario se debe notificar a los que tengan “responsabilidad parental”. Y es que a pesar que el abusador no calificaba para esta categoría ya que no firmó como padre en la partida de nacimiento del menor, fue incluido como un pariente cercano.

Por ello, el consejo decidió que se le permitirá al abusador pueda buscar representación legal con el fin de que pueda obtener el derecho de visita o tener la potestad de autorizar la custodia para sus familiares.

"Me sentí absolutamente mortificada cuando me enteré y el hecho de que ni siquiera me dijeron qué estaban haciendo hasta que estuve en la corte", contó la mujer a un programa televisivo esta semana, según cita la CNN.

Luego de conocerse el caso, la parlamentaria Louise Haigh se ha unido a la lucha de la madre y esperan lograr un cambio en la Ley de Infancia que se encuentra vigente desde 1989. En tanto, el Ministerio de Justicia del Reino Unido está a la espera del pronunciamiento del consejo.

"Es imperativo que la aclaración se realice lo antes posible, no solo para Rotherham, sino para garantizar que otros consejos en todo el país que puedan enfrentar problemas similares puedan actuar con certeza y que los sobrevivientes de abusos no tengan que experimentar más traumas", explicó un portavoz del sector a la CNN.

Arshid Hussain actualmente se encuentra en prisión luego que en 2016 se le sentenciara a 35 años por haber cometidos 23 delitos sexuales desde hace doce años contra niños, a quienes golpeó, abusó y hasta traficó.

