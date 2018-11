Caravana migrante intenta saltar muro entre México y EE.UU pero son reprimidos | EN VIVO

Hastiados de permanecer en los ambientes hacinados de un albergue en Tijuana, cerca de 500 centroamericanos de la caravana migrante se lanzaron este domingo hacia las inmediaciones de la valla fronteriza que divide a México y Estados Unidos e intentaron saltar hacia territorio estadounidense. Huían de la pobreza y la violencia y hoy enfrentan la represión policial.

Ante el hecho, la patrulla fronteriza de Estados Unidos replegó al grupo con gases lacrimógenos y balas de goma a pesar de que entre la multitud también se hallaban mujeres y niños, según reporta el diario español El País. Además, decidió cerrar el paso fronterizo de San Ysidro.

Vale precisar que durante la mañana de este domingo, cientos de migrantes originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador participaron en una manifestación que inició cerca de las 9:30 (hora local). Ellos salieron desde el albergue Benito Juárez, lugar donde conviven unos 5.000 centroamericanos de las diferentes caravanas que llegaron hacia México en las últimas semanas.

Ellos marcharon con las consignas "Todos somos hermanos", "Gracias, México, por albergar a nuestros hijos", "Trump, no somos tus enemigos".

Vale precisar que el descontento inició el jueves 22, puesto que en dicha fecha emprendieron el camino hacia el cercano puente fronterizo El Chaparral, situado a por lo menos tres kilómetros de distancia de Estados Unidos, para protestar. "¡Vámonos de una a la frontera! Ahí podemos presionar a Trump. En el albergue solo estamos perdiendo el tiempo y las fuerzas", gritaba desde un megáfono Carlos Rodríguez, un hondureño de la caravana.

PUEDES VER: Fuerzas de Estados Unidos disparan a miembros de la caravana migrante [VIDEO]

Pero, no fue hasta este domingo cuando un grupo de protestantes rompió filas desde el puente peatonal de El Chaparral , y corrió hacia el canal del río Tijuana, un punto muy cercano a la garita de San Ysidro, tomando por sorpresa a los agentes federales. "Lo que hacemos es entretener. En otro punto hay otro grupo intentando cruzar", comentaba uno de los migrantes que pretendieron cruzar el muro.

Ante el hecho, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) suspendió temporalmente el paso por el cruce fronterizo de San Ysidro debido a los incidentes con los miembros de la caravana migrante.

Operations at San Ysidro are still suspended. Please use the Otay Mesa or Tecate port of entry to cross. Details: https://t.co/C2r95TeVlu