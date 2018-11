Salvó de pasar 99 años en la cárcel por culpa de exnovia rencorosa gracias a un selfie

Christopher Precopia, un joven de apenas 21 años residente en Texas, Estados Unidos, iba a pasar el resto de vida tras las rejas si es que no se hubiera sacado un selfie que compartió en las redes sociales. En los últimos días, su historia está que da la vuelta la mundo.

En noviembre del año pasado, su exnovia lo acusó de haber entrado de noche a su casa con el fin de robar y causarle un grave corte en el pecho con forma de “X” con una navaja. Días después fue detenido en su trabajo, un almacén ubicado en Georgetown.

Precopia fue acusado por los delitos de allanamiento de la casa de su expareja y robo con violencia. Así que para que pueda pasar las investigaciones en libertad, su familia tuvo que pagar 150 000 dólares como fianza.

"No tenía idea de quién me estaba acusando de esto, no tenía idea de por qué todo esto me estaba pasando. Estaba constantemente asustado de lo que podría pasar al día siguiente. Iba a dormir con la esperanza de no despertar, con tal de alejarme de esto", contó el acusado al medio KVUE, según recoge Telemundo.

La mejor manera de demostrar su inocencia fue mostrando una fotografía que compartió en su Twitter junto a todos sus familiares en un hotel de Austin, capital de Texas, el cual se ubicaba a 100 metros de la casa de su anterior pareja. El selfie fue registrado la misma noche en la que supuestamente cometió los delitos.

No obstante, a pesar que el muchacho tenía las pruebas necesarias para deslindar cualquier responsabilidad, en un principio los policías lo mantuvieron bajo arresto hasta que su abogado presentó formalmente las pruebas ante la fiscalía de Texas.

Ante los fundamentos probados del acusado, la exnovia no tuvo otra salida que aceptar que lo hizo debido a que terminaron su relación de la peor forma cuando ambos estudiaban en el mismo instituto.

Si bien los cargos ya fueron retirados, la familia afirma que demandará a la muchacha no solo por el perjuicio a la imagen de Precopia y a ellos, sino también por el dinero gastado en demostrar la inocencia ante la falsa acusación, además que el joven de 21 años perdió la oportunidad de ingresar al ejército de los Estados Unidos por estar en medio del proceso judicial.