Donald Trump: Si no hay “miedo razonable”, caravana migrante no podrá ingresar a EE. UU.

Los migrantes que quieran pedir asilo político en los Estados Unidos deberán quedarse en la frontera con México mientras las autoridades norteamericanas procesan su solicitud. De no poder demostrar un “miedo razonable” por el que están siendo perseguidos, no podrán entrar a ese país, según información del Departamento de Seguridad Nacional que fue revelado por el The Washington Post.

Algunas autoridades de este departamento estatal se mostraron inconformes con esta medida debido a que afectaría las negociaciones entre Estados Unidos y México en aras de sacar adelante los tratados comerciales entre ambos países.

Para Kartie Waldman, portavoz de esa institución, estas medidas no podrían ser implementadas aún porque no existen órdenes inmediatas de ejecución de este mandato. “Todas las las opciones están sobre la mesa para defender la seguridad de nuestra nación y manejar el flujo de inmigrantes ilegales”, dijo a través de un comunicado.

A pesar de ello, la cruzada no disminuye. La caravana migrante deberá caminar más de 4 mil kilómetros desde México para llegar a la frontera con Estados Unidos. En su camino recibió el apoyo de los mexicanos, pero también el desprecio de algunos.

Por su parte, Donald Trump autorizó a sus soldados que acudieron a resguardar las fronteras a que “usen la fuerza letal de ser necesario”. Esto podría significar, sin duda un punto menos para el presidente norteamericano.