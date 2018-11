Caravana Migrante: mujer que rechazó plato de frijoles en México pide perdón [VIDEO]

Arrepentida y al borde de las lágrimas, así se mostró la mujer—proveniente de la caravana migrante que se dirige hacia Estados Unidos—quien fue grabada diciendo que no le gustaban los frijoles y tortillas que le dieron en México, pues lo consideraba “comida para chanchos”.

A través de un video se puede ver a la mujer pidiendo perdón a México, luego que sus declaraciones se volvieron virales y que sus palabras fueron utilizadas por grupos xenófobos como argumento para sus manifestaciones contra los miembros de la caravana migrante que llegaron a Tijuana.

Miriam Celaya dejó Honduras para ir a Estados Unidos y poder operar a su hija que padece sordera. Foto:: BBC

“Todo el mundo lo ha visto en redes sociales, incluso mi familia. Yo les pido perdón de todo corazón (a los mexicanos)”, señaló la mujer sobre el video que fue duramente criticado.

La fémina explicó además que uno de sus primos la increpó señalando que en su país (Honduras) también comió frijoles.

“Humildemente crié a mis hijos cuando no he tenido (comida) y si no he tenido, les he dado tortillas”, agregó la mujer de la caravana migrante señalando que su motivación para avanzar hacia Estados Unidos es que busca que operen a su hija, que padece de sordera.

“Comida para chanchos”

Hace unos días, la migrante hondureña se quejó de la comida que recibió en un albergue de la ciudad de Tijuana, México, y dijo que estaba “fatal” y que era comida para cerdos

Este desafortunado comentario ha influido en rechazo de algunos mexicanos a la caravana migrante, en su mayoría provenientes de Honduras, que en los últimos días llegaron a la ciudad de Tijuana, al norte de México.

“Fuera hondureños, aquí no los queremos” o “aquí somos pobres: comemos frijoles”, gritaban algunos mexicanos que emprendieron una manifestación contra los migrantes el último domingo en Tijuana, ciudad en la que miles de centroamericanos esperan para pedir asilo a Estados Unidos.