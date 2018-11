Joven gana millonario premio en lotería y busca novio para compartirlo

Cuando Jane Park ganó el premio mayor de la lotería Euromillones a los 17 años de edad en Gran Bretaña no pensó que su vida daría un completo giro en relación a su vida amorosa, pues desde entonces no ha podido encontrar con quien pasar sus días y uno de las principales dificultades ha sido justamente la exorbitante cantidad de dinero que acumula.

La joven se hizo seis años atrás con casi un millón y medio de dólares de la noche a la mañana. Desde aquel momento se ha vinculado sentimentalmente con varios personajes de la televisión inglesa.

Primero la relacionaron con el músico Sam Callahan, quien participó en el afamado reality Factor X, pero terminaron luego que él besara a otra chica frente a ella. También fue vinculada con el futbolista Jordan Piggott y otras figuras de ‘realities’.

“Tengo cosas materiales pero aparte de eso mi vida está vacía. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pensé que haría que mi vida fuera diez veces mejor, pero que todo ha ido a peor. Desearía no tener dinero la mayoría de los días. Me digo a mí misma que mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”, contó Jane a la revista The Sunday People.

Tanto fue el vacío que ha llegado a sentir la mujer de 23 años que ha pensado en demandar a la compañía de lotería con la cual ganó el millonario monto ya que según ella, “le han arruinado la vida” y no deberían aceptar que personas tan jóvenes obtengan premios de dinero tan grandes.

Ahora, Park, en alianza con una televisora, busca lanzar un documental en la que se encuentra en la búsqueda de su nuevo novio con que el compartirá su millonaria fortuna, para esto, ella le pagará un total de 80 000 dólares con el fin que él pueda llevarla a restaurantes y citas lujosas, en las que puedan tener buenos momentos juntos.

El objetivo de grabar la búsqueda de su nuevo novio es que Jane tenga la seguridad que este hombre demuestre el verdadero amor que le tiene a ella por ser como es y no a su dinero.