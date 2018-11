Filipinas: bebé queda con deformación en el cráneo tras operación cerebral

En Filipinas, médicos operaron a un bebé que tiene hidranencefalia llamado Clyne Solano. Esta es una enfermedad congénita que afecta al encéfalo craneano y que hace que los hemisferios del cerebro no se desarrollen bien. La operación a Clyne resultó un éxito clínico, pero afectó la forma de su cráneo.

Por ello, el menor de 22 meses de edad necesita una cirugía reconstructiva, ya que su cabeza quedó con partes sobresalientes. Esto se debió a que ciertas zonas de su cráneo se hundieron en las partes donde faltaba tejido cerebral.

La madre de Clyne Solano, Justine Gatarin, está desesperada. No quiere que su hijo quede con su aspecto actual, pero también teme por su vida. “No quiero continuar con esto por ahora porque temo que mi bebé aún no sea lo suficientemente fuerte", dijo la madre, según recogió Newsweek. “Si no lo hacemos, su cabeza se verá así para el resto de su vida”, afirmó la mujer de Filipinas.

A pesar de sus reservas, la mujer y su familia están juntando todos sus ahorros para operar al bebé. Clyne Solano padece, debido a su enfermedad, de convulsiones, sordera y limitaciones cognitivas.

La hidranencefalia no tiene cura conocida y los bebés suelen vivir hasta el año, aunque se han conocido algunos casos de personas que llegan a vivir hasta la adolescencia. Las operaciones se realizan a fin de aliviar la presión de líquido en el cerebro. Esta extraña enfermedad se desarrolla en el útero de la madre e incluso puede pasar inadvertida semanas o meses después de que nazca la criatura.

Clyne Solano deberá ser sometida a una cirugía reconstructiva del cráneo.