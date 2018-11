EE.UU.: congresista dijo que no le alcanza dinero para mudarse a Washington

Estados Unidos renovó por completo la Cámara de Representantes y una parte del Senado en las elecciones legislativas 2018. Una de las nuevas congresistas es Alexandra Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata. Ella admitió que tendrá que esperar su primer sueldo para mudarse a Washintong DC.

Alexandra Ocasio-Cortez, bautizada por la prensa internacional como ‘la congresista millenial’ tiene 29 años y vive en el Bronx, un barrio conocido por su población de ascendencia latina. En enero, al entrar en funciones en la Cámara de Representantes, será la legisladora más joven de la historia de Estados Unidos.

“Estaré tres meses sin salario antes de ser miembro del Congreso. Entonces, ¿cómo consigo un apartamento? Esas pequeñas cosas son muy reales”, dijo Ocasio-Cortez. Uno de sus puntos más fuertes en las elecciones del congreso de Estados Unidos, fue la declaración de que no aceptaba dinero de las empresas para su campaña electoral.

La congresista electa más joven de Estados Unidos estudió Economía y Relaciones Internacionales con préstamos estudiantiles. Se interesó en la política y trabajó como asistente en la oficina del senador Ted Kennedy, del Partido Demócrata. Cuando su padre murió de cáncer, la familia quedó llena de deudas. Su madre, puertorriqueña, regresó a Florida. La ahora electa congresista Alexandra Ocasio-Cortez trabajó como camarera, hasta que inició su campaña política.

Ante las críticas sobre sus revelaciones acerca de su estado financiero, la demócrata defendió su postura en Twitter. “No hay razón para avergonzarse. Burlarse de los ingresos más bajos es exactamente como aquellos que se benefician de promover la desigualdad de la riqueza”, escribió Alexandra Ocasio-Cortez. Denunció que mantenerse en silencio sobre los ingresos que se perciben era callar sobre “una de las peores amenazas a la sociedad estadounidense: que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres, más pobres”, puntualizó.

There is no reason to be ashamed or embarrassed.



Mocking lower incomes is exactly how those who benefit from + promote wealth inequality the most keep everyday people silent about 1 of the worst threats to American society: that the rich are getting richer and the poor, poorer. https://t.co/aWaOzy7UJJ