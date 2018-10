Pese al riesgo de extinción: China legalizó el uso medicinal de cuernos de rinoceronte y huesos de tigre

Retroceso ambiental. China cree fervientemente en los poderes curativos de los cuernos de rinoceronte y los huesos de tigre, a pesar de que no existe sustento científico de sus propiedades. En tal sentido, el Gobierno chino anunció la legalización del uso de dichas partes en terapias de medicina tradicional y también para fines de investigación.

La medida anunciada este lunes 29 sorprendió a grupos ambientalistas y defensores de la vida silvestre, pues China mantuvo la prohibición del comercio de estas populares partes de animales durante 25 años.

A pesar del descontento que reina entre los conservacionistas, China se defiende al señalar que los cuernos de rinoceronte y huesos de tigre utilizados para "investigación médica o curación” solo procederán de animales criados en cautiverio, con excepción de los que se hallan en zoológicos.

Además, señalaron mediante comunicado que la venta de soluciones basadas en hueso de tigre y cuerno de rinoceronte se limitará a profesionales médicos y hospitales autorizados previamente por la Administración Estatal de Medicina China Tradicional.

Aunque China señala en sus alegatos que solo utilizarán las partes de animales criados en granjas, los ambientalistas denuncian la acción como un golpe letal para los esfuerzos de conservación de rinocerontes y tigres. Además, consideran que se trata de una gran victoria para los traficantes ilegales de animales. Según Leigh Henry, director de política de vida silvestre de WWF será " increíblemente difícil" diferenciar las partes de rinocerontes y tigres obtenidas legalmente de granjas y aquellas arrebatadas de animales salvajes tras sus asesinatos.

"Es una decisión devastadora", enfatizó mediante entrevista para The New York Times . "No puedo exagerar el impacto potencial".

Tal como evidencian los datos recogidos por la WWF cerca de 1.000 rinocerontes son cazados cada año para traficar con sus cuernos, a pesar de que se trata de una práctica prohibida en 1973 por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), del que China es parte firmante desde el año 1981.

Según la misma organización ambientalista, la situación de los tigres es igual de alarmante, pues al ser humano le bastó apenas un siglo para desencadenar la desaparición de un 97% de la población mundial. Además, indican que en los últimos 15 años fueron asesinados 1.755 ejemplares, principalmente en países como Laos, Vietnam y Tailandia, donde existe una demanda altísima de los huesos de estos animales para fines medicinales.

Asia se halla fascinada con los supuestos poderes curativos de los cuernos de rinocerontes, pues consideran que es capaz de curar hasta el cáncer. Y últimamente la población de estos animales silvestres peligra aún más porque personas con gran poder adquisitivo adquieren dichos productos con fines de diversión, ya que le atribuyen propiedades psicoactivas.

#BREAKING: China legalizes use of captive bred tiger bone and rhino horn in hospitals, a move that will have devastating consequences globally: https://t.co/e732OfGNqy