Padre gastaba el dinero en alcohol y alimentaba a sus hijos con Coca Cola

En Francia, un padre de de familia utilizaba el dinero que le daba la asistencia social para comprar alcohol. El hombre, que estaba a cargo del cuidado de sus dos hijos de tres y cuatro años, los alimentó únicamente con Coca Cola. Debido a eso, fue condenado a tres meses de cárcel.

La dieta a base de gaseosa y galletas soda perjudicaron la salud de sus hijos. Cuando revisaron a los niños, el mayor, de cuatro años, tenía siete dientes podridos. Tuvieron que quitárselos. El menor, de tres años, casi no habla.

Trascendió que el papá de los niños era analfabeto y alcohólico. Él fue descrito como violento con su esposa y sus pequeños. “No sabe leer, ni escribir, ni contar, no se daba cuenta de la gravedad de la situación y se gastaba todo su dinero de la asistencia social en alcohol”, dijo Carole Papon, representante de una organización civil.

La Justicia de Francia ha liberado a los menores de su tutela. Los niños fueron enviados a familias de acogida, donde se pueda mejorar su dieta alimenticia. Esta sufrirá un radical cambio, ya que los pequeños pasarán de comer galletas y beber gaseosa Coca Cola a consumir frutas, carnes y verduras.

El fiscal que lleva el caso contra el padre de familia que ha sacudido Francia, Bruno Robinet, aseguró que no había otro tipo de comida en la vivienda. "No había nada en su departamento", dijo Robinet. "No había nevera, los niños dormían en un colchón sin cobertores y no había juguetes”, denunció según recogió ADN. “Su padre los alimentaba con galletas y Coca Cola", explicó.