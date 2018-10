Gobernador quiere reunirse con Bad Bunny para hablar sobre educación [VIDEO]

Actualmente el cantante puertorriquieño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico ‘‘Bad Bunny’’, suena en todas partes. Sus conciertos suelen estar totalmente llenos y las entradas se acaban bastante rápido. Tal como ha sucedido recientemente en su natal Puerto Rico.

Hace tan solo unos días el gobernador de la Isla, Ricardo Rosselló, invitó al intérprete de temas como ‘‘Soy peor’’ y ‘‘Mayores’’, que canta junto a Becky G, a dialogar sobre las reformas de educación de su país.

Esto sucedió luego de que el pasado 16 de octubre, a través de sus redes sociales, Rosselló le pidió a Bad Bunny brindar un tercer concierto para que puedan verlo aquellas personas que no tendrán oportunidad en las dos primeras funciones cuyas entradas se habían acabado en cuestión de horas. El intérprete tiene previsto ofrecer dos presentaciones el 8 y 9 de marzo del próximo año en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

Sin embargo, Bad Bunny aprovechó la respuesta que le dio a una maestra, también a través de las redes sociales, para decir que no le contestaría a Rosselló la petición de un tercer concierto: ‘‘Mi dignidad como boricua no me lo permite, sabiendo que hay asuntos como estos que son mucho más importantes que un tercer concierto mío (aunque su intención no fue mala)’’. Motivo por el cual Rosselló le extendió la invitación para poder conversar sobre el tema.



La carta iba dirigida a una mujer que se identificó como Valley Jessiesther “Maestra Completamente Frustrada”, que previamente le preguntó al cantante “¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted -Bad Bunny- como un dios”.