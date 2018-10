México responde a Donald Trump sobre amenaza de cerrar frontera

Ante la caravana de migrantes provenientes de América Central, el presidente estadounidense, Donald Trump, no dudó en asegurar que si la “caravana” no se detiene enviará a un grupo militar a fin de que cierren la frontera con México.

Al respecto, Marcelo Ebrard -futuro canciller de AMLO- dijo: "La posición del presidente Trump es la que siempre ha planteado, no le veo en eso nada sorpresivo, me sorprendería una posición diferente".

Tras las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Ebrard sostuvo que se trata de una maniobra de cara a los comicios estadounidenses. "Era previsible y además está muy cerca el proceso electoral, entonces él está haciendo un cálculo político", señaló.

La controversia se inició cuando Donald Trump usó su cuenta de Twitter para advertir que impediría el ingreso de miles de hondureños. Vía redes sociales, el mandatario instó a los gobiernos de los países centroamericanos a frenar el avance de la “caravana” o sino los dejaría sin apoyo financiero.

“Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi ningún control sobre su población, debo, en el más fuerte de los términos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puede hacerlo, llamaré al ejército de los Estados Unidos y cerraremos nuestra frontera sur”, dijo Donald Trump.

Más tarde el presidente escribió otro tuit en el que acusa a los "líderes del país" de evitar el gran flujo de migrantes e incluso calificó a algunos de "criminales".

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S.....