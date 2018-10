Facebook: mujer denunció a niño por manosearla pero video la desmiente

Hasta Facebook llegó el caso de una mujer, quien acusó a un niño de 9 años de haberle tocado el trasero mientras ella se encontraba de espaldas comprando en un centro comercial de Estados Unidos. La denunciante identificada como Teresa Klein llamó al 911 y dijo que el niño la había “asaltado sexualmente”.

Sorprendidos por la acusación, la madre del menor le increpó a la mujer por su actitud mientras que el menor de 9 años junto a su hermana lloraban desconsoladamente. Pese al llanto del menor, la mujer no se detiene y usa su celular para reportar el caso. En el video de Facebook se como la mujer habla por teléfono al interior de la tienda en Nueva York.

"El hijo me agarró el trasero y (la madre) decidió gritarme", se oye a Klein en el video de Facebook. Ante el alboroto y la acusación de la mujer, los dueños de la tienda decidieron revisar las cámaras de seguridad y comprobar si el menor aprovechó el tumulto para tocar a la mujer.

Sin embargo, tras ver el video, la versión de la mujer fue desmentida. En imágenes se ve como el menor pasa con su mochila y le roza sin querer, la mujer voltea y logra ver al menor con su familia, quienes caminan juntos por el estrecho pasillo.

Tras la difusión del video en Facebook, la denunciante tuvo que reconocer su error y disculparse con la víctima de 9 años. "Joven, no sé cómo te llamas, pero lo siento", dijo la mujer ante la prensa. Sin embargo, sus disculpas no convencieron a los usuarios de la red social.

Varios cibernautas acusaron a la clienta de “racista” y también dijeron que antes de hacer una acusación así debió asegurarse de que el niño tuviera la culpa y no herirlo públicamente.

NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her - was wrong @PIX11News #CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG