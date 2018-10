Facebook: el último adiós de dos hermanitos antes que ella muera

Foto es viral en Facebook. Un niño de 6 años ha tenido que afrontar una de las situaciones más difíciles: ver partir a quienes queremos antes que nosotros. El pequeño Jackson ingresó a la sala de su pequeña hermana de 4 años y la tocó por última vez, horas antes que la menor falleciera a causa de un tumor cerebral.

El padre de ambos retrató el tierno momento y compartió la fotografía en Facebook. En la imagen se ve al pequeño Scott poniendo una mano sobre la cabeza de la pequeña Addy, quien permanece echada y con los ojos cerrados, ya que su cuerpo no resistió al glioma pontino intrínseco difuso (GPID), cáncer con el que luchaba desde hace un tiempo.

“Un niño no debería tener que despedirse de su compañero en el crimen, su compañero de juego, su mejor amiga, su hermana pequeña. Así no es como se supone que debe ser. Pero este es el mundo roto en el que vivimos. (...) Mientras aún vemos casos cortos de nuestra chica ya no puede comer o tragar sin dificultad y está durmiendo la mayor parte del tiempo y la hemos admitido en la atención de pacientes hospitalizados. Lo más probable es que no le quede mucho tiempo”, escribió el padre de Addy en Facebook.

Según Matt, intentaron todo pero el cuerpo de la pequeña Addy no lo asimilaba como esperaban. Si bien habían días que levantaba “juguetona” sus defensas estaban bajas y su salud estaba resquebrajada. Más tarde, Scott anunciaba que la pequeña murió.

"A la 1:04 AM nuestra dulce niña recibió la curación milagrosa por la que todos hemos estado rezando durante tanto tiempo, y encontró los brazos de Jesús. Pasó de esta vida a la siguiente tal como había vivido: obstinada pero también pacíficamente y rodeada de familia", dijo Matt en Facebook.

Cabe mencionar que la menor falleció el 3 de octubre en la ciudad de México.