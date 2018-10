EN VIVO: Florida está aterrorizada por huracán Michael de categoría 4

Huracán Michael mantiene en vilo a Estados Unidos. El fenómeno comenzó en forma de una tormenta tropical pero en tras recorrer la costa del Golfo de México se transformó en un huracán de un terrible poder destructivo. Las autoridades han considerado al huracán que hoy alcanzó la categoría 4 como “extremadamente peligroso”.

La alarma es tal por el huracán Michael que se considera mortal para las personas que viven en Florida, Estados Unidos. "No arriesgue su vida, váyase ahora si se le pidió hacerlo", exhortó el servicio metereológico de Tallahassee.

El paso del huracán Michael podría dejar víctimas mortales, razón por la que las autoridades de Estados Unidos, han instado a residentes de la costa de Florida a dejar sus viviendas a fin de evitar exponerse al peligro. Sin embargo, esas no son todas las malas noticias, ya que los especialistas temen que el huracán alcance la categoría 5, la escala más alta de un ciclón y cuyos daños son potenciales.

"Es un fenómeno potencialmente mortal para las regiones del noreste de la costa del Golfo de México", anticipó el Centro Nacional de Huracanes. Por tanto, el organismo ha pedido a los residentes mantener la calma, instalarse en lugares seguro pero sobre todo escuchar y seguir las indicaciones del Gobierno.

#HurricaneMichael, seen in this "sandwich loop" from #GOESEast, is moving north at about 13 mph. The @NHC_Atlantic notes that water levels are rising quickly along the coast of the Florida Panhandle. Follow Michael on our Atlantic hurricane tracker: https://t.co/5n9nqXbH9m pic.twitter.com/cARwg3AsZ0