Adolescente fue abusado por sus abuelos y su tío desde que tenía 5 años [VIDEO]

Secuelas irreversibles. Se mantuvo en silencio por 4 años pero no lo resistió más, un joven reveló a su madre que fue abusado sexualmente por su tío y sus abuelos desde que tenía solo 5 años. El -ahora- adolescente dijo que contó toda la verdad porque los ultrajes lo atormentaban.

Cuando la madre supo de los abusos, decidieron denunciar a los 3 adultos, cuyo caso llegó hasta un proceso judicial. En el transcurso de este lunes, los implicados ofrecieron sus alegatos y pese a las evidencias los acusados han sido condenados pero ninguno ha ingresado a prisión.

Tras escuchar sus argumentos, el Tribunal de Argentina concluyó que tanto Víctor Hugo Baraldo, como su esposa Nidia Noemí Morandini y el hijo de ambos identificado como Juan Pablo Baraldo, abusaron sexualmente del menor durante cuatro años.

Tras dos meses de juicio, la justicia de Argentina condenó a prisión a los implicados. A 20 años fue condenada la abuela, a 18 años al abuelo y a 16 años al tío. Cabe señalar que de esta audiencia participaron 25 testigos.

Madre indignada por libertad de los abusadores

Tras conocer que los involucrados no podrán ser recluidos hasta que la sentencia quede firme y no se pueda interponer ningún recurso, la madre de la víctima se mostró indignada y pidió que los abusadores de su hijo -hoy de 13 años- paguen su condena en la cárcel a la brevedad ya que teme que puedan fugar.

"Esto es irreparable pero la justicia, aunque demoró, nos escuchó. Él está bien, contenido con su hermanito, mi marido y yo. Todavía esto no terminó porque no basta con la condena. Ellos tienen que estar adentro, no afuera", aseveró la madre del menor.

