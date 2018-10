Concierto del rapero Lil Wayne termina en caos y con 12 heridos

Estados Unidos. Un concierto del reconocido rapero estadounidense Lil Wayne en Atlanta terminó con decenas de heridos luego de un confuso caos el pasado domingo en horas de la noche.

Los asistentes en el concierto de Lil Wayne, comenzaron a correr porque al fondo alguien gritó que había ráfagas de tiros, dijo un portavoz de la policía de Atlanta, Jarius Daugherty.

Algunas personas presentes en el concierto de Wayne sufrieron cortes y lesiones al tratar de saltar las vallas en medio de la confusión.

A través de las redes sociales espectadores que asistieron al concierto de Lil Wayne publicaron varios videos en donde se mostró el pánico en el momento de la huida.

Daugherty dijo a CNN que no había encontrado indicios de disparos.

En el momento del caos Lil Wayne solo había cantado algunas canciones en el escenario.

“Todavía estamos recabando información para averiguar qué sucedió y daremos más información en cuanto sepamos más detalles”, dijo el comunicado.

A través de la red social de Twitter el rapero Lil Wayne publicó: "¡Espero que todos en A3C estén a salvo!", con un emoji de manos en oración.

Hope everyone at A3C is safe!! 🙏🏽