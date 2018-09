Youtube: mamá elefante intentó revivir por 24 horas a su cría muerta [VIDEO]

En Youtube, un video de la India ha conmovido a los usuarios. En él, se ve como una enorme elefante intenta despertar a su pequeña cría sin conseguirlo, porque el elefantito bebé está muerto.

Entre la selva de la India, en medio de la vegetación, ver a un elefante no es algo extraño. Sin embargo, lo usual es que se movilicen acompañados. Una elefante que está sola, lejos de su manada, llama la atención de un grupo de lugareños del lugar. Cuando la ven más de cerca ven que intenta reanimar sin éxito, a un pequeño elefante.

Según se ve en el video publicado en Youtube la mamá le da empujones con la trompa, intentando que su dormilón no la retrase, y así poder seguir a los demás elefantes, que la han dejado atrás. Pero el pequeño elefante no despierta, sin que ella se de por vencida. Continúa empujando suavemente el cuerpo de su hijo muerto. El elefantito está sobre un costado y cuando ella trata de incorporarlo, no lo consigue.

Las personas del lugar, han notado a la elefante. Las horas que permanece intentando revivir a su cría conmueven a los curiosos. Entre los que la observan en la selva de la India, hay hombres vestidos con trajes de camuflaje, que intentan separarla de su elefantito con ruidos y explosiones de humo, tal como se ve en el video de Youtube. La elefante se asusta, pero cubre el cuerpo de su pequeño.

Esto motiva que los demás elefantes de la manada acudan en su ayuda. Dos animales de gran tamaño se acerca a rodearla y acariciarla con su trompa. El conmovedor video de la madre elefante ha sido compartido en la plataforma de Youtube.