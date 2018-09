México: Congreso aprueba “Ley Antimemes” en Veracruz

En México, en el estado de Veracruz, los diputados han aprobado una reforma legal que permite tipificar como delito la difusión de imágenes a través de las redes sociales que dañen la reputación de una persona. Este nuevo delito es llamado acoso cibernético y su pena es desde 6 meses a 2 años. Además, el condenado podría recibir hasta 100 días de trabajos para la comunidad.

Esta reforma no ha sido bien recibida por los usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter, ya que consideran que se estaría atentando contra su libertad de expresión. En principio, la Cámara de Diputados de México acordó que se castigará a la persona que use un canal web para difundir información en cualquier formato que dañe la reputación o autoestima de otra persona, incluyendo los memes, y que le cause graves consecuencias en su entorno familiar, laboral o cotidiano.

Según el diputado José Kirsch Sánchez, el acoso cibernético no estaba tipificado dentro de la legislación mexicana, por lo que se aprobó la enmienda. De ahora en adelante, colocar imágenes comprometedora, ya sea real o con algún fotomontaje, podrá ser castigado de acuerdo al perjuicio que pueda causar a la víctima. Esta medida busca evitar, por ejemplo, que se utilice la fotografía de alguien de México para ejemplificar una característica determinada. Crear testimonios falsos en la web a nombre de otra persona, también recibirá una pena.

Sin embargo, para algunos usuarios esta medida afecta directamente la creación de memes, ya que algunos utilizan fotografías de personas reales para viralizar un contenido en redes sociales. De hecho, ha sido calificada como “ley mordaza” por sus críticos. Según ellos, esto atentaría contra el artículo 19 de la Constitución General de México, la referida a los derechos universales del hombre, específicamente, la libertad de expresión.