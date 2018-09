Sebastián Piñera no quiere que militares intervengan Venezuela

Venezuela no es una democracia, según Sebastián Piñera. En la asamblea llevada a cabo por la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de Chile afirmó que el país gobernado por Nicolás Maduro no ofrece garantías para los derechos de sus propios ciudadanos.

Sebastián Piñera afirmó que la situación de Venezuela es palpable, ya que no hay separación de poderes, ni libertad de expresión, ni Estado de derecho. “Hay cientos de presos políticos, y eso uno lo sabe y lo siente de inmediato; yo he estado en Venezuela”, dijo el presidente de Chile. “Basta pisar tierra venezolana para darse cuenta de que allí no hay una verdadera democracia”, afirmó el mandatario, según recogió Infobae.

Sin embargo, se manifestó en contra de la intervención militar, que ya había sido deslizada por Álvaro Uribe. El expresidente de Colombia había recomendado que la fuerza militar de Venezuela interviniera su propio país para sacarlo de la situación de crisis económica y social que vive el país. “Las tropas no hay que moverlas hacia la frontera, hay que moverlas hacia Palacio”, había afirmado.

En la reunión convocada por la OEA, el presidente Donald Trump también había deslizado sutilmente la posibilidad militar al decir que las opciones más fuertes también se estaban considerando. “Y ya saben lo que quiero decir con fuerte”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

En contra se manifestaron los mandatarios de Bolivia y Chile, Evo Morales y Sebastián Piñera. El presidente chileno dijo que su posición era contraria a la intervención militar porque sus consecuencias no serían fáciles de prever. “Uno sabe como comienzan las intervenciones militares, pero uno no sabe cómo terminan las invasiones, los muertos y el dolor y el sufrimiento”, concluyó.