EE.UU.: Kavanaugh, respaldado por Trump, advierte que proseguirá con su candidatura a la Corte Suprema

El juez Brett Kavanaugh compareció ante el Senado de Estados Unidos para defenderse de las acusaciones de abuso sexual que Christine Blasey Ford presentó en su contra. Él volvió a reiterar su inocencia incluso después del conmovedor testimonio de Blasey Ford quien lo acusó de intentar violarla en 1982. Además, señaló que no renunciará a su candidatura a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

Este jueves 27, tanto Ford y el juez Brett Kavanaugh protagonizaron una histórica audiencia ante el Comité de Justicia del Senado para compartir sus versiones de la historia de abuso sexual.

Yo no voy a dejarme intimidar y renunciar a este proceso", señaló Brett Kavanaugh en una declaración leída ante la Comisión Judicial del Senado que analiza su candidatura ante la Corte Suprema.

"Mi familia y mi nombre han sido destruidos de una forma total y permanente por estas acusaciones falsas y despiadadas", dijo el juez conservador en un testimonio lleno de estertores para intentar atajar el llanto mientras reiteraba su inocencia. En la audiencia dijo además que el proceso de confirmación se había convertido en una "vergüenza nacional".

Según el relato de Christine Blasey Ford, en 1982 Brett Kavanaugh y su amigo Mark Judge la empujaron sobre la cama de una habitación de una casa donde se habían reunido varios amigos. Fue entonces cuando el magistrado intentó abusar de ella mientras intentaba quitarle la ropa.

Ella señala que su mayor temor fue que la violara o que en un intento por acallar sus gritos la matara accidentalmente por ahogamiento. "Esto fue lo que más me aterrorizó y ha tenido el impacto más duradero en mi vida", aseguró la catedrática.

Además, durante la histórica audiencia ella señaló, con firmeza, que se halla absolutamente segura de que fue Brett Kavanaugh quien intentó violarla cuando ella contaba con apenas 14 o 15 años, mientras que el juez tenía un aproximado de 18 años. "Estoy 100% segura de que fue él", afirmó.

Donald Trump ha respaldado la candidatura de Brett Kavanaugh a la Corte Superior de Justicia e incluso se atrevió a cuestionar las motivaciones de la denuncia. El mandatario estadounidense insistió en que el magistrado es "un buen hombre" y puso en duda los motivos que pueden haber llevado a Debora Ramírez y Christine Blasey Ford a haber sacado a la luz la conducta del juez, décadas después de que los hechos tuvieran lugar.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!