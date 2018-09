Colombia: desaparición de dos jóvenes estaría causada por reto viral Momo

Colombia está en alerta por la desaparición de dos jovencitas menores de edad en Bogotá. Ambas se conocían y una de ellas estaría involucrada con un grupo en WhatsApp que realiza el reto viral Momo y otros más.

Laura Sofía González Rincón, de 16 años y su amiga Laura Valeria Melo desaparecieron con un día de diferencia en Colombia. Los padres de Laura Gonzáles se dieron cuenta de que su hija no estaba en casa el domingo en la tarde y acudieron a los videos de seguridad del circuito de vigilancia. Allí se vio que la menor escapaba de su casa por la ventana, alrededor de las 2:30 de la tarde.

Los padres, desesperados, buscaron a los amigos de la joven. Entre ellos se encontraba Valeria Melo, también de 16 años, excompañera del colegio y amiga de Laura, con la que se mantenía en contacto a través de WhatsApp. Valeria afirmó que no tenía idea de cuál sería el paradero de la otra menor. Los padres de Laura Sofía decidieron hacer un llamado a través de las redes sociales para ubicar a la jovencita, sin sospechar que su hija estaba involucrada con un grupo del reto viral Momo.

Lo extraño fue que el lunes en la mañana, la mamá de Valeria se dio cuenta que su hija, amiga de Laura Sofía, no estaba en casa. Diana Paola Gonzáles se despertó con un mensaje de WhatsApp, que provenía del celular de su hija. La mujer contó a la Policía de Colombia que había conversado con su hija hasta acostarse sobre la desaparición de su amiga y que ella no le había comentado nada que pudiera ayudar a ubicar su paradero.

Las cámaras de seguridad mostraron a la joven salir después de la medianoche y desaparecer después de tomar un taxi. En el mensaje de WhatsApp que le dejó Valeria a su madre Paola Gonzáles, le dice que es una madre increíble y que tenga confianza en que regresará. En el texto, Valeria también escirbe: “Tenemos que solucionar muchas cosas. Por favor, no llores… No dejes que se olviden de mí”, según RCN Radio. Sin embargo, no especifica quiénes deben solucionar qué cosas ni si esto corresponde a algún reto viral.

La policía de Colombia aún no ha establecido si las desapariciones están relacionadas o no. Sin embargo, en el marco de las investigaciones, se encontró en el celular de Laura Sofía participación en un grupo del reto viral Momo.