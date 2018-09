México: Mujer encaró a ladrón negándose a tirarse al piso y murió acribillada

La delincuencia y la frialdad con la que actúa no tiene bandera, pues esta asola a muchos países de la región como este último sucedido en México donde se generó mucha rabia en la población luego de conocerse que una joven mujer perdió la vida a manos de un delincuente quien le disparó a quemarropa a pesar que ya le había hurtado todo lo posible.

El hecho sucedió durante los primeros minutos de hoy martes en el bar conocido como Odisea en la Colonia Cipreses, delegación Coyoacán del Distrito Federal. De acuerdo a los testigos del centro nocturno, hasta el lugar llegó un pareja conformada por un hombre de aproximadamente 30 años y una joven que aparentaba tener unos 25 años, informó el diario Excélsior.

Ellos simularon ser clientes para lo cual pidieron cuatro cervezas, sin embargo, minutos después mostraron sus verdaderas intenciones cuando se pararon de sus sitios y arma en mano amedrentaron a todos para entregar sus pertenencias. Luego de ello, los malhechores les habrían pedido a su víctimas que se tiren al suelo, pero una de ellas se negó y lo encaró en medio de la tensión.

“¡Ya me robaste todo, no me voy a tirar al piso… No puedo, si vas a disparar, dispara si tienes muchos h**vos!”, le habría dicho al delincuente, a quien al parecer no le gustó la actitud confrontadora de la mujer, y le disparó al menos dos tiros directos al cuerpo.

La víctima mortal, a quien se le calcula unos 40 años, murió instantáneamente. En tanto, la policía capturó a un sospechoso del crimen a quien se le capturó mientras huía del lugar por lo que se presume es el autor de los disparos, detalla Excélsior.

Se supo que el encargado del bar contó a las autoridades que la mujer asesinada era asidua recurrente al local.