ONU: Trump, Norcorea, Oriente Medio, Venezuela, los platos fuertes

El unilateralismo del presidente de EEUU, Donald Trump, Corea del Norte, las guerras en Siria y Yemen, otras tensiones en Oriente Medio y crisis como la de Venezuela dominarán este año las reuniones de los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.

La gran cita anual de la diplomacia reunirá en Nueva York a más de 120 jefes de Estado y de Gobierno y a centenares de ministros para pasar revista a los asuntos clave de la agenda internacional.





Donald Trump volverá a acaparar todas las miradas, tras el shock que supuso hace un año su primer discurso ante Naciones Unidas, en el que no dudó en amenazar con "destruir" a Corea del Norte y atacó con dureza a Venezuela e Irán.



En esta ocasión, se espera que el presidente estadounidense use un tono muy distinto con Corea del Norte, tras la histórica cumbre que celebró con Kim Jong-un y las alabanzas que ha dedicado a un líder del que el año pasado se burló llamándole "hombre cohete".



Tras el reciente parón en las conversaciones entre las dos partes, Estados Unidos quiere utilizar la Asamblea General para volver a encauzar ese diálogo.



El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, invitó a su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, a reunirse aprovechando la presencia de ambos en Nueva York, aunque este todavía no ha confirmado si acepta o no.





A diferencia de Corea del Norte, Irán ha visto cómo su relación con EEUU ha seguido deteriorándose, tras la decisión de Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear sellado en 2015 y volver a imponer sanciones.



El magnate neoyorquino tiene previsto volver a la carga contra Teherán en una reunión del Consejo de Seguridad que presidirá el próximo miércoles.



El presidente iraní, Hasan Rohaní, que trata de salvar el pacto nuclear con el apoyo de las potencias europeas, estará también en Nueva York y, además de la relación con EEUU, abordará a buen seguro las tensiones regionales con Arabia Saudí.



Un buen número de líderes de Oriente Medio se darán cita en la ONU, con la guerra siria y el futuro de la provincia de Idlib como asunto clave, pero también con atención para el conflicto yemení y la cuestión palestino-israelí.





Mientras, la crisis en Venezuela será protagonista, con varias reuniones paralelas. En una, los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú tienen previsto acordar una petición para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Además, habrá una reunión del llamado Grupo de Lima y otra sobre la migración masiva de venezolanos, en la que intervendrán el presidente de Colombia, Iván Duque, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



Aunque los discursos en la Asamblea General arrancan el martes, desde primera hora del lunes los líderes tendrán una cargada agenda.



Ese día, Trump encabezará una reunión sobre la lucha contra las drogas, en la que se adoptará una declaración ya apoyada por cerca de 130 países.





Además, numerosos jefes de Estado y de Gobierno intervendrán en una cumbre sobre la paz organizada para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, cuya imagen quedará inmortalizada en la ONU con una estatua que se desvelará ese día.



En paralelo a las sesiones de la Asamblea se celebrarán centenares de citas sobre distintos asuntos. Además, los líderes aprovecharán para mantener innumerables contactos bilaterales y reuniones regionales o de países aliados. EFE