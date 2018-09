YouTube: violencia entre estudiantes de secundaria causa polémica en México [VIDEO]

A través de Youtube un video se volvió viral en una escuela de México, un joven identificado como Jairo Juárez publicó un clip en el que "defiende" que él ganó la pela contra una de sus compañeras.

"Yo la tiré, ya a la segunda vez, ella me jaló el cabello, me caí yo con ella, me jaló el cabello y me dejó rasguños en la cara y en el cuello. Y la tercera fue cuando yo la agarré del cabello y le di tres putazos en la cara y ya, es como un empate", explica en la publicación de Youtube.

Luego de ello, apareció un segundo video en Youtube en el que se observa una nueva pelea de "revancha" cuando las amigas de la chic agredida, tomaron por sorpresa a Jairo Juárez para vengar a su compañera.

Medio de comunicación informaron que Jairo era víctima de bullying, ya que a través de Youtube el mismo, publicaba video de maquillaje, habla sobre sus preferencias sexuales y hablaba de que era gay.

El bullying a Jairo Juárez se extendió hasta las redes sociales, en donde han publicado burlas en su contra.

La Secretaria de Educación de Quinta Roo en México, Ana Isabel Vázquez Jiménez, aseguró que ya han tomado medidas en el asunto, la expulsión del estudiante que primero agrabó a la joven del plantel del Cecyte.

Mientras que el subsecretario de Educación de la Zona Norte del estado mexicano, Carlos Gorocica Moreno, consideró que el alumno ahora expulsado ahora es un peligro.

"El asunto no termina con dar de baja a un alumno. Es un joven que a donde vaya, si lleva este patrón de conducta, es peligroso para él y para los demás" dijo.