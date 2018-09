EEUU: Editor de famosa revista deja cargo por texto ofensivo a #MeToo

Ian Buruma, editor de la prestigiosa revista New York Review of Books, dejó su puesto después de haber sido criticado por aceptar publicar un ensayo considerado ofensivo para el movimiento #MeToo y las víctimas de abuso sexual.

Nicolas During, un portavoz de la revista literaria, dijo que Buruma "no será más el editor", pero aclaró que no podía confirmar si había renunciado o había sido despedido.

El hombre de 66 años partió luego de la gran controversia generada por el artículo escrito por el expresentador canadiense de televisión Jian Ghomeshi, quien perdió su alto puesto en la CBC luego de que 20 mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

Ghomeshi fue absuelto de cargos de ataque sexual en un proceso criminal de 2016, pero firmó un "acuerdo de paz" que le obligó a disculparse con las excompañeras que había acosado.

En el ensayo, titulado "Reflexiones de un Hashtag" y publicado en línea desde el viernes anterior a su impresión, Ghomeshi reflexiona sobre su vida tras las acusaciones, su condición de paria entre sus antiguos amigos y compañeros, sus remordimientos y pensamientos sobre el suicidio.

El artículo fue refutado de inmediato por una de sus acusadoras, Linda Redgrave, quien subrayó la gravedad de las acusaciones contra Ghomeshi y lo acusó de tratar de buscar simpatía. La controversia escaló rápidamente en las redes sociales.

En una entrevista con Slate, Buruma defendió su decisión de publicar el texto, diciendo al sitio web: "No soy juez de los derechos y los errores de todos. ¿Cómo puedo ser? Todo lo que sé es que en una corte legal él fue absuelto, y no hay pruebas de que haya cometido un delito".

"La naturaleza exacta de su conducta, cuánto consentimiento estaba involucrado, no tengo idea, ni es algo que realmente me importe", añadió.

"Mi preocupación es lo que le pasa a alguien que no fue declarado culpable en ningún sentido criminal aunque quizá merece el oprobio social, pero cuanto debería durar eso, que forma debería tomar, etc".

Pese a la salida de su editor, el artículo sigue apareciendo en la siguiente edición, señaló During.

Buruma tomó en septiembre de 2017 el puesto de editor en jefe de New York Review of Books después de la muerte de su cofundador Robert Silvers. AFP