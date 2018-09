Facebook: Escándalo por confesión de abuso sexual de sacerdote [VIDEO]

Un video en Facebook con una confesión de abuso sexual ha remecido Colombia. En él, un hombre de 43 años increpa al “Padre Gustavo” por tocamientos que el religioso le hacía cuando él tenía entre 8 y 18 años. La grabación donde el sacerdote acepta haber abusado del colombiano cuando era niño, fue publicada por Radio Colombia en la red social.

El video publicado en la plataforma de Facebook fue grabado hace cinco años. Según la popular radio, el sacerdote que lo protagoniza es Gustavo Eliécer García, un cura de Colombia. Él estaba a cargo de una iglesia en el barrio 20 de julio de Bogotá. La familia de la víctima lo denunció por abuso sexual a la Congregación Salesiana. Pero la Iglesia católica, optó por otorgarle una compensación económica de más de 30 mil dólares y una promesa de investigación.

Gustavo Eliécer García no fue expulsado por la acusación de abuso sexual. Él regresó a dar misa, ejerció como sacerdote de la Iglesia católica durante 69 años más, escribió libros sobre el Divino niño y se convirtió en un líder religioso en Colombia. Solo en el 2013 su víctima se entrevistó con él, recordándole los tocamientos que sufrió cuando era niño. El tema no volvió a salir a la luz, hasta que el video fue hecho público esta semana en Facebook.

En el video, la víctima le reclama por el sufrimiento psicológico causado por los abusos sexuales. El padre no lo niega. Solo inquiere por el número de veces que ocurrieron. El hoy padre de dos niños le dice que fueron alrededor de 20 veces. Su interlocutor, identificado como el sacerdote Gustavo Eliécer García por los medios discute la afirmación, pero no para negar los hechos, sino la exactitud de los mismos. “Yo recuerdo una. Un domingo, 4 de la tarde. Yo venía súper fundido después de tres misas”, precisa en el vídeo publicado en Facebook. Luego, intenta quitar importancia al asunto y minimizar su responsabilidad. “Usted se presentó con pantaloneta arriba de la escalera, usted no se imagina el estado anímico cuando uno lleva tres misas. Entramos a la pieza, cuestión de, no alcanzaron 5 minutos. Eso recuerdo”. La grabación donde el sacerdote aparentemente acepta haber abusado del colombiano cuando era niño, fue publicada por una radio de Colombia.