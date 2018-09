Incendio de más de 12 horas preocupa a residentes de la India

El incendio se inició en horas de la madrugada en la ciudad de Calcuta, en el mercado Bagri la India y se necesitó de al menos una treintena de bomberas para apagar las llamas. Si bien no hay heridos que lamentar, se calcula que casi toda la primera planta estaría en cenizas.

El inmueble de 6 pisos empezó a arder a las 2:45 de la mañana y desde esa hora, los agentes han intentado sofocar el incendio. Al respecto, los especialistas señalaron que no se conocen cuáles son las causas que originaron el siniestro.

"Los bomberos están luchando por apagar el incendio en el que afortunadamente no se han reportado víctimas", informó a Efe el oficial del servicio de bomberos del estado de Bengala Occidental Goutam Mukherjee.

Los bomberos dijeron que el fuego se extendió rápidamente y que si las llamas hubieran empezado cuando los trabajadores estaban dentro, el siniestro se hubiera transformado en una tragedia. Y que aún no pueden determinar con exactitud cuáles son las pérdidas materiales.

"Estamos haciendo todo lo posible, pero las labores para extinguir el incendio son difíciles debido a la cantidad de edificios", dijo a la agencia de noticias local el alcalde de Calcuta, Sovan Chatterjee.

A través de Twitter, diversos medios locales han compartido fotos del incendio.

Kolkata: Fire breaks out at Bagri Market in Canning Street; 20 fire engines present on the spot. #WestBengal pic.twitter.com/nLgykP2jTv