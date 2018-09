Reino Unido: Multimillonario busca esposa para dejarle toda su fortuna

Sir Benjamin Slade teme morir solo. El multimillonario descendiente de la realeza dijo ante la prensa que desde hace un año está buscando una compañera de vida con quien iniciar un romance, casarse y heredarle toda su fortuna.

Benjamin, de 72 años, dijo que su búsqueda no ha tenido los resultados que él esperaba por lo que ahora ofrece un nuevo beneficio. Según manifestó la elegida tendrá acceso a su tarjeta de forma ilimitada para que se compre todo lo que quiera.

"Quiero llevarla a destinos exóticos y a probar deliciosos platos", señaló. Además, quien sea su esposa recibirá anualmente la suma de 45 millones de pesos.

Los requisitos de Sir Benjamin

Como era de esperarse, ante tal anuncio las candidatas son muchas, sin embargo, el hombre de negocios ha dejado en claro que las postulantes deberán reunir con una serie de requisitos.

El primero es que la mujer quiera tener un hijo con él, cuya edad debe estar entre los 30 y 40 años. La estatura solicitada es de no más de 1.65. Además debe portar con licencia para usar armas, saber pilotear un helicóptero y estar “preparada” para vivir en un castillo.

La postulante tendrá puntos adicionales si tiene un puesto importante. "Si pueden conseguirme una esposa que también sea jefa ejecutiva, entonces es un trato. Dos por el precio de uno", aseveró el hijo de Sir Michael Nial Slade y Angela Clare Rosalind.

Consultado por la particular búsqueda, el multimillonario respondió "tengo muchas novias fabulosas, pero tienen más de 50 años y no quieren o no pueden tener más hijos".

La entrevista del empresario ha sido compartida en YouTube y puedes verla aquí: