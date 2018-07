Velan a pareja ecuatoriana asesinada en la frontera de Colombia

Familiares y amigos de la pareja ecuatoriana secuestrada en abril pasado cuando se trasladó a la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y que fue asesinada en cautiverio, velan los restos de sus parientes en medio del dolor y de la exigencia de justicia en el caso.



Los cuerpos de Óscar Villacís y Katty Velasco, asesinados por disidentes de las FARC, fueron repatriados el viernes en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde Colombia, donde fueron hallados sus restos.

Ana Velasco, hermana de Katty, dijo que al velatorio han asistido familiares y amigos, así como autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de donde era oriunda la pareja.



Asimismo, indicó que un psicólogo atendió a Valentina, la hija de cuatro años de Katty para prepararla para la llegada del cadáver de su madre.



"Como es una niña todavía, se distrae con los primos jugando", comentó Ana, de 26 años y la mayor de los seis hijos de la familia Velasco.



Comentó que le dijeron a la niña "que la mamá ya no está aquí, que está en el cielo, que desde arriba la va a cuidar, que ella es un ángel y que desde donde está la va a estar cuidando y protegiendo".



"Lo que queremos es que se haga justicia, que este caso no quede en la impunidad. Igual nosotros como familia no vamos a descansar y vamos a seguir luchando para que quienes hicieron esto paguen", subrayó la hermana de Katty, que era la cuarta de los hermanos y quien tenía 20 años.



Los restos de Velasco y Villacís fueron hallados en una fosa en el departamento colombiano de Nariño (suroeste) y el director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, confirmó el pasado miércoles que se trataba de los dos ecuatorianos.



El secuestro de la pareja fue notificado el pasado 17 de abril por el Gobierno de Ecuador, que divulgó en ese momento un vídeo que le había llegado en el que se veía a ambos atados y vigilados por hombres armados.