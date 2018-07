Facebook: ahorcó a su perro en un árbol y sus vecinos casi lo linchan [VIDEO]

Vía Facebook un vídeo ha generado el rechazo y la indignación del mundo, debido a que un hombre identificado como Darío M. fue descubierto y expuesto por los vecinos en el preciso instante en que ahorcaba a su perro. La furia de las personas fue incontrolable a tal punto de casi linchar al sujeto.

En la triste imagen compartida en Facebook, se puede ver al sujeto mientras ajustaba la cuerda asegurada en una rama del árbol. Acto seguido, con frialdad comienza a subir al pobre can que no podía hacer nada para librarse de su verdugo, hasta que el animal dejó de moverse. La aterradora escena fue observada por otra persona que estaba muy cerca de él, quien quedó inmóvil y no hizo nada para impedirlo.

Las desgarradoras imágenes fueron difundidas esta semana, luego que la agrupación FLB Proteccionismo Independiente tomara conocimiento de lo sucedido y se encargara de difundir el salvaje acto de violencia contra los animales.

LA RESPUESTA DE LOS VECINOS

Tras la viralización del vídeo en Facebook y otras redes sociales, cientos de personas de la zona y pertenecientes a ONG de protección animal llegaron hasta la vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán, en la calle Bartolomé Mitre al 900. Las personas descubrieron que en la casa habían más mascotas, por lo que exigieron su protección.

El ambiente de tensión aumentó y estaban dispuestos a linchar al hombre, pero la rápida acción policial provocó que se evite una tragedia. Los oficiales rescataron a los animales de las manos del atacante gracias a una orden del fiscal Juan Carlos Ledesma.

"Recibí un video vía whatsapp de un vecino de esta ciudad, donde se ve claramente que el llamado Darío M., con domicilio en calle Mitre entre Presidente Perón y Lisandro de la Torre, se encontraba maltratando a un perro, al cual lo tiene colgado de una soga a un árbol", manifestó el secretario general de la municipalidad de Fray Luis Beltrán, Mauro Forcatto, quien acompañó la denuncia penal por el asesinato del can.

El proceso en contra de Darío dio inicio y las personas esperan que reciba un castigo tras el asesinato que llevó a cabo.