EEUU: joven descubrió infidelidad de su novio gracias a un sándwich a domicilio 

Un sorprendente caso de infidelidad fue registrado en Estados Unidos y se viralizó en las redes sociales, debido a que logró descubrirse gracias a la entrega de un sándwich a domicilio que una joven envió a su novio.

La historia se produjo el Iowa, Estados Unidos, donde Kayla Speer de 23 años decidió tener un gesto romántico con su novio, por ello le encargó un sándwich de la cadena Jimmy John's a su pareja. El joven habría estado estudiando hasta tarde, por ello le advirtió a Speer que iba a tomarse una siesta.

Ambos jóvenes mantenían una relación a distancia debido a los exámenes finales de su novio, por ello Kayla intentaba consentirlo aunque estén lejos. "Oye, la comida ya está en camino, por favor deja una propina", escribió la enamorada, pero al no recibir respuesta, imaginó que su pareja se habría quedado dormido a raíz de la ardua jornada de estudios.

Grande fue su sorpresa cuando pasó algo de tiempo y recibió un llamado de la cadena de comidas: "Mire, normalmente no hacemos esto pero creo que le gustaría saberlo", indicó el repartidor, quien tenía una importante revelación para ella. "Cuando nos acercamos a la puerta pudimos ver hacia el interior del departamento" y su novio estaba "en calzoncillos y con una mujer desnuda encima de él" sobre el sofá, dijo el trabajador.

Tras consultarle por la apariencia del novio sorprendido en pleno acto de infidelidad y comprobar que sí era su pareja, Speer lo llamó y preguntó quién era la mujer, pero él lo negó todo.

KAYLA!! I’d love to cater your breakup party! Let me know when and where! Please DM me your address and contact info and I’ll make it happen! https://t.co/ogfNhqAIRj