Cuba: Nueva Constitución incluirá "importantes" cambios

La nueva constitución de Cuba, cuyo borrador se aprobará a finales de este mes, incluirá "importantes modificaciones" respecto a la actual Carta Magna que rige el Estado socialista, anunció el periódico Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

El texto, presentado esta semana ante el VII Pleno del Comité Central de la formación, "contiene importantes modificaciones de los artículos que conforman la Constitución vigente" en Cuba, informó el medio estatal.



Presidida por el exmandatario y líder del PCC, Raúl Castro, la reunión de la alta cúpula del Partido Comunista cubano concluyó el martes tras dos jornadas de trabajo en las que se avanzó en la preparación del anteproyecto para la próxima Carta Magna.



La nota oficial no especifica la naturaleza de estos cambios, aunque se espera que la reforma sirva para dar amparo constitucional al incipiente sector no estatal, así como legitimar la propiedad privada y dar más derechos a la comunidad LGTBI en la isla.



En el Pleno también se confirmó que la nueva Constitución mantendrá "los preceptos fundamentales de nuestro sistema socialista", es decir, no habrá cambios en el actual sistema político de inspiración soviética, como ya había adelantado el actual presidente cubano, Miguel Díaz Canel, número dos en el equipo constituyente dirigido por Raúl Castro.



El anteproyecto de la nueva constitución se someterá a revisión en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento unicameral) durante el primer periodo ordinario de sesiones del año, que tendrá lugar entre el 18 y el 21 julio, y donde también se prevé el anuncio del nuevo Consejo de Ministros del país.



Tras la previsible aprobación parlamentaria del nuevo texto constitucional, éste se someterá a consulta y luego a un referéndum para su ratificación por parte de la ciudadanía.



Cuba inició el 2 de junio el proceso de reforma de su Constitución (1976) para adaptarla a los cambios económicos y sociales introducidos por Raúl Castro en los últimos diez años, en los que se ha normalizado el trabajo "por cuenta propia" y se han ampliado los derechos de algunos colectivos como el LGTBI.



La actual Carta Magna se promulgó en 1976, en pleno mandato del histórico dirigente Fidel Castro (1926-2016), hermano mayor de Raúl, con un respaldo del 97,7 % del electorado y desde entonces ha sido objeto de dos modificaciones parciales. EFE