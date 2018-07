¿Qué pasará con Internet si el Parlamento Europeo aprueba la ley de copyright?

Este jueves será un día importante para el futuro de la Internet. El Parlamento Europeo votará si aprueba o no el borrador de una nueva norma sobre los derechos de autor, llamada ley de copyright.

Este documento, tras se aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, tiene artículos que supuestamente atentarían contra las libertades en Internet. O, como ha señalado la Fundación Wikimedia, "dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos."

¿Por qué? Porque los contendidos que subieran los usuarios estarían en constante monitoreo. Según ha citado Xakata (web que aborda temas de tecnología), en el artículo 13 de este borrador señala que "los proveedores de servicios que permitan a los usuarios subir contenido tendrán que tomar medidas para asegurar el cumplimiento de los derechos de autor del contenido que se sube".

Ello ha hecho que la misma Wikipedia proteste, suspendiendo sus servicios por algunas horas. Pero algunos eurodiputados han tratado de desmitificar algunas afirmacones señalado que "esta propuesta tan solo afectaría a páginas web con propósito comercial".

La norma que se quiere aprobar también ha tenido opositores dentro del Parlamento Europeo. La eurodiputada Julia Reda, citada por el diario El País, señala que "esta normativa no comprende en absoluto Internet. Si hasta la Wikipedia decide cerrar, algo que no hace a menudo, por no decir nunca, significa que algo importante está en riesgo".

En tanto, Xakata da algunos alcances de lo que pasaría si se aprueba o no. De no aprobarse, el documento vuelve a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo para un nuevo debate con otro texto.

Si la aprueban, "estaría casi lista para ir al Consejo Europeo", que está compuesto por los presidentes de la Unión Europea.

En caso que el Consejo tenga una idea opuesta y la rechace, la propuesta sería de una conciliación, que se espera que llegue antes de que acabe el año.

Ante estas dos posibilidades se abre una nueva: que estén de acuerdo las dos instancias. En esa posibilidad no habrá más salidas.