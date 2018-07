Capitán de Nigeria jugó contra Argentina mientras su padre era secuestrado

El Mundial de Rusia 2018 ha generado una serie de historias que se han viralizado en redes sociales; sin embargo, ninguna como el drama vivido por el capitán de la Selección de Nigeria, John Obi Mikel, quien tuvo que hacerle frente a Argentina tras enterarse que su padre estaba amenazado de muerte tras ser secuestrado.

Pese a que muchos podrían criticarlo, John Obi Mikel aseguró a la BBC que no tenía otra alternativa sobre mantener el secreto a los medios, debido a que amenazaron con quitarle la vida a su progenitor si no cumplía con las exigencias.

El capitán de Nigeria reveló los dramáticos momentos que vivió el 26 de junio, el día histórico para su selección al jugar contra el equipo de Lionel Messi en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Obi Mikel concedió una entrevista para The Guardian, donde confesó que supo la noticia solo 4 horas antes del juego más importante para su país, incluso habló con los secuestradores antes de ingresar al estadio. "Me dijeron que le dispararían de forma instantánea si informaba a las autoridades o le contaba a alguien", dijo el deportista, quien prefirió guardar silencio para que su problema no desconcentre al equipo.

El pelotero reconoció que habló con personas de su familia para seguir el caso, pero tuvo que continuar con el juego como si nada estuviese pasando. "Jugué mientras mi padre estaba en manos de bandidos. uve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. Estaba confundido. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía decepcionar a 180 millones de nigerianos", aclaró el capitán nigeriano.

RECUPERÓ SU LIBERTAD

Tras cumplir con los requerimientos de los secuestradores, su padre terminó siendo liberado luego de mantenerlo en cautiverio durante algunos días. Los medios recordaron que esta no es la primera vez en que el papá de Obi Mikel es retenido contra si voluntad para extorsionar al jugador.