La izquierda llega al poder en México con Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador lleva a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en la historia. AMLO, como lo llaman, ganó este domingo las elecciones presidenciales en México, según varias encuestas de boca de urna.

En su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, AMLO se presentó como el candidato antisistema y obtuvo más de 40% de los votos este domingo, según tres encuestas a boca de urna.

López Obrador, de 64 años, supo capitalizar el hartazgo en México por una violencia brutal y una corrupción rampante, tras un sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI.

Más de veinte puntos por delante de su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano) y aún más de José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aparece en un lejano tercero.

Los tres candidatos presidenciales que competían con Andrés Manuel López Obrador reconocieron que los resultados a boca de urna favorecían ampliamente al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES) y de inmediato en las redes sociales se multiplicaron las felicitaciones para el político de izquierda.

AMLO, cuyo hijo menor se llama Jesús Ernesto, por Jesucristo y el guerrillero Ernesto “Che” Guevara, compitió por tercera vez consecutiva para llegar a la presidencia de México.

El exalcalde de la Ciudad de México, que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a México el primer vuelco a la izquierda en décadas,con su discurso anticorrupción y contra la violencia criminal.

Calificado de izquierdista por muchos, ha prometido solo cambios al modelo de libre mercado que impera hace décadas en la segunda economía más grande de América Latina.

Calificado también por sus críticos como un caudillo populista y comparado con el venezolano Nicolás Maduro y hasta con el presidente Donald Trump, los dirigentes de Morena y él mismo se han apresurado a rechazar esas comparaciones. “No nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, ni Maduro, ni Donald Trump, para que quede claro. Nos inspiramos, y lo decimos con respeto, en los padres de nuestra patria”, aclaró él mismo.

Varios de sus asesores han calmado a los mercados y la clase empresarial asegurando que López Obrador no es un “radical” y que comulga con el libre mercado.

Pese a esos llamados a la tranquilidad, en su cierre de campaña López Obrador anunció que espera llevar a cabo si gana “va a ser una revolución, pacífica, ordenada pero profunda y, diría, radical”.

A inicios de año, cuando se vislumbraba el avance de AMLO el politólogo brasileño Emir Sader lo calificaba de moderado y lo ubicaba en el centro del espacio de la izquierda desde hace por lo menos 20 años, “desde que sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de Méxicopor el PRD, y ahora por su partido, el Morena”.

Recordó también que el New York Times veía a AMLO más cercano a Lula que a Hugo Chávez.

Desde el punto de vista ideológico es difícil encasillar a López Obrador, aunque muchas veces se lo llame político de izquierda.

En lo económico quiere apostar por el mercado interno, fijar precios de garantía para el campo y revisar la apertura del sector del petróleo al capital privado.

En lo social, López Obrador busca reducir las desigualdades y evita pronunciarse en temas que entrarían en una agenda tradicional de izquierda, como el aborto y los matrimonios homosexuales.

“No es alguien que viene de fuera, no es un militar que hizo un golpe de Estado y estuvo en la cárcel, no es un líder cocalero sin experiencia política, no es un empresario que pasa de una multinacional a la política”, lo definió Willibald Sonnleitner del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.Hay quienes le critican su falta de propuestas concretas para gobernar en la era Trump. “Ha centrado cualquier solución en su figura y su capacidad personal para resolver asuntos”, concluye el analista Fernando Dworak.